Bei Elisabeth Görgl reichts nicht zum "Supertalent"

Rückschlag für Elisabeth "Lizz" Görgl in ihrer zweiten Karriere: Die frühere Skirennläuferin aus der Steiermark mit Doppel-Weltmeistertitel 2011 im Super-G und in der Abfahrt fiel am Samstag bei ihrem Auftritt in der Casting-Show "Das Supertalent" durch. Die dreiköpfige Jury fand Görgls Song "Perfect" gar nicht perfekt.

„Du warst beim Skifahren Weltklasse, aber um im Musik-Business durchzustarten, reicht es leider nicht ganz“, sagte Chefjuror Dieter Bohlen. Er und sein Kollege Bruce Darnell stimmten mit Nein, nur Sylvie Meis gab Görgl ein Ja.

Görgl gab sich nach der öffentlichen Abfuhr gelassen: Sie habe ohnehin schon eine erfolgreiche Karriere hinter sich.

(Red.)