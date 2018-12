Taylor Swift sucht auf Konzerten mit Gesichtsscanner nach Fans

Taylor Swift nutzt ihre Konzerte, um Stalker ausfindig zu machen. Auf einem Konzert in Kalifornien wurde von Swifts Managern ein Kiosk aufgestellt, der Highlights von den Proben zeigte. Wer diese anschaute, wurde gescannt. Das Management der Künstlerin reagiert auf wahnhafte Fans. Erst Anfang Dezember wurde ein Mann verurteilt, der bei Swift eingebrochen und bei ihr geduscht hat. Wenige Monate zuvor, wollte sich ein obsessiver Fan Zugang zu ihrem Anwesen verschaffen.

Das Rolling Stone Magazin berichtet, dass die Daten an eine private Sicherheitsfirma geschickt wurden. Dort erfolgte dann die Auswertung. Mit Zugriff auf eine Datenbank bekannter Stalker wurden dann die Ermittlungen aufgenommen.

Da es sich bei einem Konzert in den USA um eine Privatveranstaltung handelt, ist die Aktion nicht illegal. Es dürfen umfangreiche Überwachungsmaßnahmen eingesetzt werden.

In Europa ist dies aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nicht so einfach möglich. Behörden dürfen Gesichtserkennung nur einsetzen, wenn es sich um die Wahrung eines besonders schützenswertes Rechtsgut handelt. Bei einem Konzert wiederum müssten Besucher ihr Einverständnis geben, dass sie überwacht werden.

In China wird Gesichtserkennung an bestimmten neuralgischen Punkten eingesetzt. So werden Fußgänger, die bei Rot die Straße queren, sofort auf einem riesigen Bildschirm gezeigt. Die Strafe wird automatisch an die Adresse des Verkehrssünders geschickt. Diese Technologien sind noch nicht ausgereift. In China wurde eine Werbung auf einem Bus versehentlich für einen Menschen gehalten. Bei der UEFA Champions League wies das eingesetzte System eine Fehlerquote von 92 Prozent auf. Eigentlich wollte man damit gewaltbereite Fans ausfindig machen. Von 2500 als verdächtig eingestufte Personen waren nur tatsächlich 173 bekannt.

>>> The Verge

(bagre)