Von den Schichten der Zeit

Wer, der nicht gerade in einem Neubau lebt, hat sich nicht schon einmal gefragt, wer hier vor ihm schon gelebt, was sich hier wohl mag abgespielt haben? Solche Gedankenspiele sind der Stoff, aus dem die Romane der Australierin Kate Morton sind: Zwischen Buchdeckeln mit romantischen (Blumen-)Motiven erzählt sie zur Freude einer großen, weltweiten Leserschar Geschichten von verwunschenen englischen Herrenhäusern und Geheimnissen, in denen Gegenwart und Vergangenheit eng miteinander verwoben sind.

Insofern gäbe es in Wien wenige Orte, die für ein Gespräch mit ihr besser passen würden als das Hotel Palais Coburg mit seinen freigelegten Schichten, die von seinen Ursprüngen im 16. Jahrhundert zeugen, von seinen Anfängen als Bastei. „Was mich als Person inspiriert und als Autorin antreibt“, sagt Morton, „ist diese Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart, dieses Gefühl, dass von früher immer noch etwas da ist.“

„Die Tochter des Uhrmachers“ heißt ihr neuestes Werk, in dem sie ihr Spiel mit den Ebenen ihrerseits auf eine neue Ebene hebt. Auch im Gespräch spricht aus der Autorin die Geschichtenerzählerin. Sie habe eine Art großen, staubigen Koffer in ihrem Kopf, beschreibt sie ihr Vorgehen, in dem alle möglichen Eindrücke und Inspirationen zwischengelagert würden. Immer wieder werfe sie einen Blick hinein, und wenn mehrere Stücke sich zu etwas Größerem zusammenfügten, entstünde daraus ein neuer Roman.

Mary Shelleys Sommer am See

Im aktuellen Fall liegt eines dieser Ereignisse schon acht Jahre zurück. Bei einer Dinnereinladung nach Erscheinen ihres dritten Buches hat ihr jemand von seiner Frau, einer Archivarin, erzählt, die im Tower eines Oxforder Colleges alte Rechtsurkunden erforscht hatte. Morton begann, mit der Archivarin E-Mails auszutauschen und Fragen zu stellen. Etwa: „Wäre es möglich, im Archiv einer kleinen Privatbank einen Gegenstand abzustellen und über Jahre zu vergessen?“

Die zweite Inspiration war ein Sommer, den sie selbst verrückt nach den englischen Romantikern verbracht hatte – und konkret jene Episode der Literaturgeschichte, die kommende Woche auch als Verfilmung ins Kino kommt: Jener verregnete Sommer, den der englische Romantiker Percy B. Shelley und seine junge Frau Mary gemeinsam mit deren Halbschwester und dem exzentrischen Lord Byron am Genfer See verbrachten – wo man sich gegenseitig zu Schauergeschichten anstachelte, und wo Mary Shelley, erst 17-jährig, „Frankenstein“ schrieb. Diese Idee von Künstlern, die gemeinsam einen Sommer verbringen, taucht nun auch in der „Tochter des Uhrmachers“ auf.

Mortons eigene Geschichte könnte man mit „Die Tochter der Antiquitätenhändlerin“ wohl ähnlich betiteln. Mortons Mutter führte in Australien ein Altwarengeschäft, so verbrachte sie „eine Kindheit voller Dinge“. Die Mutter, die am Samstagmorgen mit einer Schachtel voller in Zeitungspapier gewickelter Überraschungen vom Flohmarkt nach Hause kommt, das, sagt Morton, sei eine ihrer lebendigsten Erinnerungen. Daneben verschlang sie Bücher. Enid Blyton, „Der König von Narnia“. Wo die Bücher herkamen, darüber habe sie nie nachgedacht. Erst mit 20 Jahren, als sie schon per Fernstudium Drama studierte, brachte ihre jüngere Schwester sie auf die Idee. Deren eigenes Manuskript sei für eine 14-jährige zwar „viel zu sexy“ gewesen, fortan deckten sich die beiden jedoch gemeinsam mit Notizbüchern ein. Am Anfang, überlegt sie, habe sie wohl geschrieben, um sich aus dem subtropischen Brisbane „woanders hinzubegeben“. Und die englischen Landschaften, die alten Herrenhäuser und wechselnden Jahreszeiten seien ihr schon aus den Büchern ihrer Kindheit vertraut gewesen. Als sie schließlich zum ersten Mal nach England kam, war es, „als würde ich es schon kennen“.

Ihren Wohnsitz nach London verlegt hat sie mit ihrer Familie erst vor drei Jahren. Das Haus, in dem sie lebt, sei „nur hundert Jahre alt. Aber gleich um die Ecke gibt es die schönsten georgianischen Gebäude.“ An dem Tag, an dem sie „Die Tochter des Uhrmachers“ abgegeben habe, sei sie dort spazieren gegangen – und habe in einem Geschäft eine historische Karte gefunden, die genau jenes Gebiet zeigt, in dem ihre Geschichte spielt. Richtig „uncanny“ sei das gewesen. „Wie sagt man auf Deutsch? Unheimlich.“ Und ja, natürlich habe sie die Karte gekauft.

ZUR PERSON Kate Morton (geb. 1976) wuchs in den Bergen im Südosten von Queensland auf und lebt in London. 2006 gelang ihr mit „Das geheime Spiel“ der Durchbruch, der Roman wurde in 25 Sprachen übersetzt. Es folgten u. a. „Der verborgene Garten“, „Die fernen Stunden“ oder aktuell „Die Tochter des Uhrmachers“ (Diana, 608 Seiten, 22,70 Euro).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2018)