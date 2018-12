Delikatessen für das Land

Durch die große, helle Halle des neuen Lagers führt schon stolz der Juniorchef. Im Eingangsbereich haben Mitarbeiter die Bestellungen des Tages ordentlich zu Paketen zusammengestellt. Vorbei die Zeiten, da im Keller einer Villa im Cottageviertel in jede Ecke Kühlzellen mit Hering, Lachs und Kaviar gepfercht werden mussten. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Schenkel aus Wien in den Klosterneuburger Gewerbepark gesiedelt ist. „Jetzt“, sagt Manuel Kaiser, „haben wir endlich Platz.“

Schenkel, das ist ein Name, den wohl viele mit den Feiertagen assoziieren: Räucherfische und Meeresfrüchte, Trüffelprodukte, Gänseleber und eingelegtes Gemüse, abgepackt in Gläser, und (wieder trendige) Konserven mit gekröntem Logo. Dabei, konstatiert Manuel Kaiser amüsiert, würden Kunden ob der Heringe und Lachse immer wieder glauben, sie hätten es mit einem norddeutschen Unternehmen zu tun. Tatsächlich werden die Delikatessen seit 135 Jahren von einem heimischen Unternehmen ausgewählt und importiert. Selbst auferlegter Auftrag: „Finde das beste aus allen Ländern und bring es den österreichischen Feinschmeckern auf den Tisch.“

Der Ursprung, erzählt Senior Gerhard Kaiser, war im Grunde ab 1883 ein niederösterreichischer Bauernhof in Matzleinsdorf bei Melk. Dort hatte Heinrich Schenkel begonnen, Käse im „französischen Stil“ zu produzieren, eine Preisliste von damals hat die Zeiten überdauert: Darauf ist etwa „Melker Camembert“ gelistet, „voller Rahmgehalt garantiert“. Irgendwann, jedenfalls vor 1900, begann Heinrich Schenkel auch, besondere Schinken, etwa mit westfälischer Räucherung, zu produzieren, aber auch zu importieren. Auf der Suche nach Spezialitäten und exotischen Früchten war er bald in allen Kronländern unterwegs, wurde zum k. u. k. Hoflieferanten ernannt. In Wien ausgeliefert wurde ab einem Fuhrwerkerhaus in Ottakring.

Nach dem ersten Weltkrieg trat sein Sohn Erich die Nachfolge des verstorbenen Vaters an, Wirtschaftskrise und Zweiten Weltkrieg überstand man mit dem Verkauf von Salz und Spirituosen. In den Sechzigern übernahm Erich Schenkel II., unter ihm siedelte die Firma 1978 in die Hasenauerstraße im Döblinger Teil des Cottageviertels. „Wer soll das essen?“, fragte sich mancher noch, als Schenkel die ersten Shrimps-Konserven Österreichs ins Angebot nahm.

Krabben, Lachs – und Sojasauce

Heute stehen bei Schenkel unter eigenem und fremdem Namen gut 500 Produkte zur Auswahl. Darunter Senf und Öle, slowenisches Meersalz aus Piran, in einer bayrischen Manufaktur gekochte Fonds, Wachteleier aus Freilandhaltung, indonesische Achatschnecken, geräucherte Austern aus Korea, aber auch Linsen, Quinoa oder Reis. Alles Dinge, die es hier entweder nicht oder nicht in gleicher Qualität gebe. Damit beliefert man die Gastronomie, ist aber auch in Supermärkten vertreten. Oft sind die Partner ebenfalls Familienbetriebe, die, so Gerhard Kaiser, „zum Teil seit 30, 40 Jahren an uns liefern“. Als drittes Standbein hat Schenkel exklusiv mehrere Markenvertretungen, als bedeutendste und schon seit den Sechzigern jene für die Sojasauce von Kikkoman.

Gerhard Kaiser, der aktuelle Seniorchef, war als Schwiegersohn 1994 eigentlich ein Quereinsteiger – er hatte bis dahin eine Tankstelle betrieben. 135 Jahre Schenkel, gibt er zu, sei nun nicht gerade das rundeste aller Jubiläen. Aber zum einen könne man gleich mitfeiern, dass vor gut 50 Jahren, genau genommen 1967, der Name Schenkel als Marke eingetragen wurde. Und zum anderen, meint Manuel Kaiser, sei beim 140-Jahr-Jubiläum der Vater wohl schon in Pension – 2020, so der Plan, will er übergeben.

Manuel, vor Kurzem selbst Vater geworden, begann schon vor 20 Jahren auszuhelfen, seit sieben Jahren ist er fix dabei. Wie man an Feiertagen Krabbenfleisch mit Mayonnaise an einem Salatblatt anrichtet – so etwas ist bei ihm Kindheitserinnerung. Wissen im Umgang mit den Produkten will er nun direkt weitergeben: Mit einer neuen Website, Facebook- und Instagramauftritten habe heuer auch bei Schenkel das digitale Zeitalter Einzug gehalten. Dort will er künftig etwa wöchentliche Rezepte vorstellen und Einblick in die Warenkunde geben.

Letztere, sagt Gerhard Kaiser, sei auch für seine 25 Mitarbeiter essenziell. „Es gibt so viele Besonderheiten zu den Produkten zu sagen. Man muss erklären können, warum der Mitbewerb manchmal um 30 Prozent billiger ist.“ Jobhopper könne man da nicht gebrauchen. Einmal pro Woche sitzt er mit seinem Außendienstmitarbeitern am Tisch – um zu verkosten.

AUF EINEN BLICK Schenkel wurde 1883 von Heinrich Schenkel zunächst als landwirtschaftlicher Betrieb mit Weichkäserei gegründet, daneben importierte er aber auch früh Delikatessen und exotische Früchte. Seit 2016 ist das Unternehmen in Klosterneuburg angesiedelt, seit 1994 wird es von Gerhard Kaiser in vierter Generation geführt. 2020 soll sein Sohn Manuel übernehmen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2018)