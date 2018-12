Tiroler Bischof Glettler: „Habe Glauben nicht fertig in der Hand“

Sie sind seit einem Jahr Bischof in Innsbruck. Was hat das Amt mit Ihnen gemacht?



Hermann Glettler: Ich versuche, normal zu bleiben und Kontakt mit Menschen zu halten. Ich lasse es mir nicht nehmen, ohne Arbeitstermin auszugehen, wenn es die Zeit erlaubt, auch ins Kino.



Ist das möglich, ohne angesprochen zu werden?



Ich anonym – das funktioniert nicht mehr so richtig.



Ist das nicht schrecklich?

