Weihnachten: Feiern, wie es für uns (besser) passt

Wie groß die Erwartungen an Weihnachten sind, merken viele erst, wenn ihr Leben von der Norm abweicht. Wenn ein Todesfall, eine Scheidung oder Trennung, ein Umzug oder der Auszug der erwachsenen Kinder die lang geübten Feiertraditionen durcheinander bringt oder obsolet macht. Doch wer sich umhört, stellt schnell fest, dass die nicht ganz herkömmlichen, die alternativen Feierformen immer mehr zur Norm werden oder es vielleicht immer waren. Das klassische Vater-Mutter-Kinder-und-vielleicht-noch-die-Großeltern-Programm wird immer seltener. Das hat mit fluiden Familienformen, steigenden Single-Haushalten und binationalen Paaren zu tun. Der Familienbegriff ist dehnbar geworden.



Chaos gibt es an Weihnachten da wie dort, in der klassischen Kernfamilie wie in alternativen Feiergemeinschaften. Dem begegnet man am besten mit Humor. Das findet zumindest die 48-jährige Consulterin Sabrina Oswald. Wenn sie von den Plänen ihrer Patchworkfamilie für die Feiertage spricht, rauscht einem der Kopf, aber auf eine gute Weise. „Ich erlebe eigentlich mein Leben lang, wie hochkompliziert Weihnachten ist“, sagt sie, die seit zwölf Jahren mit ihrem Mann zusammen ist, der bereits eine Tochter in die Beziehung mitgebracht hat, mit der sie sich sehr gut versteht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2018)