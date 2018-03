Zsa Zsa Gabor: ''Was für ein Leben!''

Abriss einer Karriere

In "Moulin Rouge" (1952) durfte Zsa Zsa unter der Regie von John Huston ihren Co-Star José Ferrer verführen, doch in weiteren Hollywood-Filmen wie "Lili" und dem Science-Fiction-Streifen "In den Krallen der Venus" war Gabor in Nebenrollen meist nur schönes Dekor. Zuletzt trat sie 1996 in "Die Brady Family" vor die Fernsehkamera. 2004 wurde sie in die "B-Movie Hall Of Fame" aufgenommen.

