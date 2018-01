Melanie Griffith ist Lugners Logengast

Am 8. Februar hat der rastlose Baumeister a.D. wieder seinen großen Auftritt am Wiener Opernball. 2018 bekommt er dabei von Melanie Griffith, ihrem Manager und möglicherweise einem noch nicht genannten Designer Unterstützung. Eine Gemeinsamkeit hätten Gast und Gastgeber schon gefunden, beide sollen sich in Leipzig einer speziellen Kur unterzogen haben, erzählte Lugner in seiner Pressekonferenz.

Viel wusste er darüber hinaus aber noch nicht über seinen Gast, außer dass es "Dinge" gibt, bei denen es mit ihr gefährlich werden kann. Details verriet er nicht. Die finale Auswahl soll einmal mehr seine Tochter Jacqueline getroffen haben, die ihrem Vater während der Pressekonferenz auch hin und wieder entfallene Namen soufflierte. In welche Loge er sich mit Griffith in der Oper schlussendlich zurückziehen wird dürfen, wusste Lugner noch nicht, "wahrscheinlich wieder oben am Juchhe". Immerhin wolle ihn Opernball-Organisatorin Maria Großbauer auch im zweiten Jahr ihrer Regentschaft nicht kennenlernen, betonte er am Rande.

Melanie Griffith: Ihre Waffen, ihre Wunden

Dass es sich bei seiner Ballbegleitung um Jane Fonda handeln soll, wurde im Vorfeld von manchen Boulevard-Medien vermutet. Das dementierte Lugner in seiner Pressekonferenz verwundert. Der Ball sei einer 80-jährigen Frau nicht mehr zuzumuten, sagte der 85-Jährige. Einstige betagte Gäste wie Roger Moore und Gina Lollobrigida wären nach dem Fest sehr mitgenommen gewesen, erinnert er sich. Mit Fonda habe es entgegen eines Zeitungsberichts auch "nie einen Vertrag gegeben".

Richard Lugner lädt bereits seit 1992 internationale Gäste ein. 2017 begleitete ihn etwa Schauspielerin Goldie Hawn, 2016 war es ihre Kollegin Brooke Shields. Eine vollständige Liste seiner vergangen Logengäste finden Sie hier. Lugners Logengäste: Von "Gina Nationale" bis Hawn

Neben den internationalen Gästen nehmen in der Regel auch heimische Bekannte in der Lugner-Loge Platz, heuer soll es sich um die Ärzte Waldemar Festenburg und Artur Worseg handeln.

Wiener Opernball "Alles Oper" heißt wie im Vorjahr das Motto des Opernballs, und was ein wenig banal klingt, äußert sich in Wahrheit in einer Fülle an liebevoll umgesetzten Details und Opernzitaten für den Ball am 8. Februar. Im Jahr zwei unter Maria Großbauers Ägide bleiben viele der Dekorationen und Ideen aus dem Vorjahr erhalten, ein paar neue kommen dazu. So wird etwa der Einsingraum zu "König Midas' Schatzkästchen": Bühnenbildnerin Agnes Hasun, die 2017 die Wolfsschlucht im Souterrain gestaltet hat, wird den Raum in Gold tauchen. >> Weitere Details zum Ball finden Sie hier. www.wiener-staatsoper.at

(sh)