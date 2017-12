Meghan Markle feiert Weihnachten mit der Queen

Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) werden zu Weihnachten bei der Queen auf ihrem Landsitz in Sandringham sein. Das hat der Kensington-Palast am Mittwoch in London bestätigt. Der britische Prinz und die US-amerikanische Schauspielerin hatten sich am 27. November verlobt.

Die Royals planen demnach den gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes am ersten Weihnachtstag in der Kirche St Mary Magdalene in der Grafschaft Norfolk. Der Kirchenbesuch ist stets mit einem öffentlichen Auftritt der Königsfamilie auf dem Kirchenplatz verbunden, von dem auch Fotos gemacht werden. Auch Prinz William (35) und seine Frau Kate Middleton (35) werden bei dem Termin dabei sein. Sie ließen 2015 ihre Tochter Prinzessin Charlotte in der Kirche taufen, die in der Nähe ihres Landsitzes Anmer Hall liegt; auch Prinz Williams und Prinz Harrys Mutter Lady Diana Spencer wurde in der Kirche getauft. Sie wuchs auf dem Sandringham-Anwesen auf.

Schließen 2016 feierte Markle noch mit Freunden und ihren Patentöchtern - und barfuß. In Sandringham erwarten die US-Amerikanerin mehrfache tägliche Outfitwechsel. – Instagram/@meghanmarkle Die Weihnachtspläne Markles hatten in den Wochen nach der Verlobung für einige Spekulationen gesorgt. Die Einladung nach Sandringham galt schon im Vorfeld als wahrscheinlich - und als höchst ungewöhnlich. Normalerweise kommen royale Partner erst nach einer Hochzeit mit zum traditionellen königlichen Weihnachtsfest; auch Kate Middleton war vor ihrer Hochzeit mit Prinz William nicht eingeladen. Britische Hofreporter vermuten, dass Markles Fall insofern anders sei, weil ihre Familie in Amerika lebt und sie deswegen die Möglichkeit erhalten habe, mit Prinz Harry in England zu feiern.

Der Kensington-Palast machte keine Angaben dazu, ob Meghan auch am Heiligen Abend in Sandringham sein wird. Nach deutscher, von Königin Victoria hochgehaltener Tradition überreichen sich die Royals am 24. Dezember die Geschenke - angeblich am liebsten Selbstgemachtes oder Humorvolles (Prinz Harry soll seiner Großmutter einmal eine Badehaube mit der Aufschrift "Ain't Life A Bitch" geschenkt haben). Die royalen Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham gelten darüberhinaus als Festspiele des Protokolls: Frauen müssen etwa mehrmals am Tag ihre Outfits wechseln, Königin Elizabeth besteht auf Abendkleider und Schmuck beim Abendessen und Etuikleider beim Frühstück.

Traditionell verbringt Königin Elizabeth (91) mit Prinz Philip (96) Weihnachten und Neujahr auf dem Landsitz etwa 180 Kilometer nordöstlich von London - und bleibt meist mehrere Wochen. Vor einem Jahr machten sich die Briten große Sorgen: Die Königin war schwer erkältet und konnte nicht an den Gottesdiensten zum Jahresende teilnehmen. Auch Philip erkrankte, war aber schneller wieder auf den Beinen.

(APA/epos)