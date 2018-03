Schwedische Prinzessin Madeleine hat drittes Kind bekommen

Die schwedische Prinzessin Madeleine und ihr Mann Christopher O'Neill haben ihr drittes Kind bekommen. Mutter und Kind gehe es gut, teilte das Königshaus am Freitag mit. Ob es ein Bub oder ein Mädchen ist, wurde zunächst geheim gehalten. Das Baby wurde demnach in der Nacht um 00.41 Uhr im Danderyds-Krankenhaus in Stockholm geboren.

Madeleine (35) und Christopher O'Neill (43) haben bereits zwei Kinder, die vier Jahre alte Leonore und den zweijährigen Nicolas. Es ist das siebente Enkelkind des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf und seiner Frau, Königin Silvia.

(APA/dpa)