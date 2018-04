Spanien: „Das Duell der Königinnen“

Madrid. Dass es in Spaniens Königsfamilie auch unrund zugeht, weiß man: Juan Carlos und Sofía, Königspaar im Ruhestand, leben getrennt. König Felipe meidet den Kontakt zu seiner Schwester Cristina, die samt Ehemann Iñaki Urdangarin in einen Betrugsskandal verwickelt ist. Königin Letizia hat ihrem Schwiegervater, Juan Carlos, noch nicht verziehen, dass er ihre Ehe mit Felipe verhindern wollte.

Nun scheint sich noch ein Riss aufzutun: zwischen Letizia (45), einst Journalistin, und Schwiegermama Sofía (79). Fotos und ein Video, auf denen man Anzeichen für Disharmonie zwischen den Damen zu sehen glaubt, beschäftigen das Königreich. Und provozieren auch in seriösen Zeitungen wie „El País“ die Schlagzeile: „Die kaputte Beziehung zwischen Letizia und Sofía“.

Die Szene vor der Kirche

Anlass ist ein Zwischenfall am Ostersonntag vor der Kathedrale in Palma de Mallorca. Dort hatte die Königsfamilie die Messe besucht. Dann geschah es: Sofía will sich im Ausgangsbereich mit ihren Enkelinnen – Thronfolgerin Leonor (zwölf) und Infantin Sofía (zehn) – ablichten lassen. Das mag Letizia scheinbar nicht: Sie baut sich vor den Dreien auf, versucht die Hand ihrer Schwiegermutter, die auf der Schulter Leonors liegt, wegzuschieben. Auch diese hat sichtlich keine Lust, dass ihr Oma in die Haare fährt, und schlägt deren Hand weg. Sekunden später schreitet König Felipe mit ernster Miene ein und versucht zu beschwichtigen.

Die Bilder traten bald eine heftige Debatte los. Dabei ist es nicht die trotzige Geste des Mädchens, die den Wirbel auslöste, sondern der mutmaßliche Foto-Boykott Letizias, der als Beleg für Spannungen gilt. Zeitungen schrieben vom „Duell der Königinnen“, deren einst gute Beziehung zerrüttet sei. Beide hatten einander gut verstanden, Sofía nahm Letizia nach der Hochzeit 2004 unter ihre Fittiche und lehrte sie royales Benehmen.

Seit 2014, als Juan Carlos zugunsten Felipes abdankte, soll es Spannungen zwischen den Königinnen geben. Hofberichterstatter wollen wissen, dass Sofía ihre Enkelinnen immer seltener zu sehen kriege und das an Einsprüchen Letizias liege. Und dass deswegen Altkönigin Sofía beim Familientreffen in Palma die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto nutzen wollte.

Der Palast äußerte sich wie immer nicht zu privaten Dingen. Im Volk gehen die Wogen hoch. Sofía, beliebtestes Mitglied des Königshauses, bekam viel Zuspruch. Es hieß: „Keine Oma verdient es, so behandelt zu werden.“ Letizia, die ob ihres kühlen Auftretens weniger gut ankommt, wurde kritisiert. „Sie zeigte ihren schlechten Charakter und schlechtes Benehmen“, so der Kolumnist Jaime Peñafiel.

Mögen Mädchen so etwas?

Es ist bekannt, dass Letizia eifersüchtig über das Privatleben ihrer Kinder wacht und sich oft mit Paparazzi anlegt. Und vielleicht war die Szene nicht so dramatisch, wie sie aussah. Vielleicht mögen es Mädchen dieses Alters bloß nicht, wenn Oma ihnen ins Haar fährt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2018)