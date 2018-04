Herzogin Kate hat einen Buben bekommen

Das dritte Kind von Herzogin Catherine und Prinz William ist am 23. April angekommen. Wie der Kensington Palast via Twitter am frühen Nachmittag mitteilte, hat die Herzogin einen kleinen Buben zur Welt gebracht, er wiegt 3,8 Kilogramm. Mutter und Kind sind wohlauf. Der jüngste Spross erblickte um 11.01 Uhr (Ortszeit, 10.01 Uhr MESZ) das Licht der Welt. Die 36-Jährige hatte in Anwesenheit ihres Mannes im privaten Lindo Flügel des Londoner St. Mary’s Hospital entbunden, hier kamen bereits ihre beiden anderen Kinder zur Welt.

Prinz George (2013) und Prinzessin Charlotte (2015) durften ihren kleinen Bruder bereits wenige Stunden nach der Geburt im Krankenhaus besuchen. Danach wurde der kleine Prinz wie erwartet der Öffentlichkeit präsentiert. Prinz William fuhr seine Frau und das Baby nach dem obligatorischen Photocall selbst nach Hause. Die frohe Nachricht kam übrigens einen Tag nachdem bekannt wurde, dass auch Kates Schwester, Pippa Middleton, im Oktober ihr erstes Kind erwartet.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23. April 2018

Royales Baby: Das Warten hat ein Ende

In Bereitschaft stand das Krankenhaus vor den Kulissen bereits seit mehr als zwei Wochen, als die Absperrungen für die Medienvertreter aufgestellt wurden. Royale Fans harren seitdem aus, um die Ankunft des neuen royalen Sprösslings aus der Nähe zu erfahren und um auch die frischgebackenen Eltern zu sehen. >> So viel kostet die royale Geburt.

Vor dem Krankenhaus sind Großbritanniens größte - vielleicht auch älteste - royalen Fans versammelt. – Reuters

Der Name des Neugeborenen wird erst ein paar Tage danach verkündet. Bei den britischen Buchmachern stehen Namen wie Arthur, Albert und James ganz hoch im Kurs. Für Königin Elizabeth II. ist es bereits das sechste Urenkelkind. Das Baby steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge - nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und Schwester Charlotte. Onkel Harry rutscht dann vom fünften auf den sechsten Rang.

Der Ablauf Die Ankunft des royalen Nachwuchses setzt traditionsgemäß eine Reihe von Zeremonien in Gang. Als erste werden Königin Elizabeth II., ranghohe Mitglieder des Königshauses und Kates Eltern über das freudige Ereignis informiert. Die Geburt des Nachwuchses wird außerdem mit einer Geburtsanzeige auf einer goldenen Staffelei am Tor des Buckingham-Palastes verkündet, unterzeichnet von den Ärzten des Königshauses. In London begrüßen Salutschüsse das Baby: 62 vom Tower of London und 41 aus dem Green Park in der Nähe des Buckingham-Palasts. An Regierungsgebäuden im gesamten Vereinigten Königreich wird der Union Jack gehisst. Innenministerin Amber Rudd hat die Aufgabe, den Bürgermeister von London über die Geburt zu unterrichten. Der Privatsekretär der Königin verkündet den Commonwealth-Staaten die frohe Botschaft.

(Red.)