Herzogin Kate: Das Baby kommt

Das dritte Kind von Herzogin Catherine und Prinz William hat sich auf den Weg gemacht. Wie der Kensington Palast via Twitter mitteilte, ist die Herzogin im Krankenhaus angekommen. Sie befinde sich in einem frühen Stadium der Wehen. Die 35-Jährige entbindet im Lindo Flügel des Londoner St. Mary’s Hospital, hier kamen bereits ihre beiden anderen Kinder zur Welt, Prinz George (2013) und Prinzessin Charlotte (2015). Die Nachricht kam einen Tag, nachdem bekannt wurde, dass auch Kates Schwester, Pippa Middleton, im Oktober ihr erstes Kind erwartet.

In Bereitschaft steht das Krankenhaus vor den Kulissen bereits seit mehr als zwei Wochen, als die Absperrungen für die Medienvertreter aufgestellt wurden. Royale Fans harren seitdem aus, um die Ankunft des neuen royalen Sprösslings aus der Nähe zu erfahren und um auch die frischgebackenen Eltern zu sehen. Denn das Baby wird höchstwahrscheinlich zeitnah der Öffentlichkeit präsentiert. Bei Prinzessin Charlotte dauerte es von der Einlieferung in die Klinik bis zur Geburt lediglich zweieinhalb Stunden. >> So viel kostet die royale Geburt.

Die Geburt auf Twitter

Wann immer der neue royale Spross das Licht der Welt erblicken wird, wird das Königshaus dies auf Twitter bekannt geben. Ist es geboren, wird eine Tafel mit dem Geschlecht und den Maßen des Kindes vor dem Buckingham Palace platziert.

Der Name des Neugeborenen wird erst ein paar Tage danach verkündet. Einige Briten glauben aber, es bereits ganz genau zu wissen. Bei den britischen Buchmachern stehen Namen wie Alice, Arthur, Victoria, Albert, Elizabeth und aber auch James ganz hoch im Kurs.

Für Königin Elizabeth II. wird es bereits das sechste Urenkelkind sein. Das Baby wird an fünfter Stelle der britischen Thronfolge stehen - nach Opa Charles, Vater William, Bruder George und Schwester Charlotte. Onkel Harry rutscht dann vom fünften auf den sechsten Rang.

