Prinzessin Caroline zum fünften Mal Großmutter

Nach dem royalen Nachwuchs in Großbritannien, freut sich auch die Fürstenfamilie von Monaco über ein neues Baby: Prinzessin Caroline von Hannover (61) freut sich über ihr fünftes Enkelkind. Carolines Sohn Andrea Casiraghi (33) und seine Frau Tatiana haben einen weiteren Sohn bekommen, gab der Fürstenpalast am Dienstag bekannt. Das Baby heißt Maximilian Rainier und wurde bereits am 19. April geboren. Es ist das dritte Kind des Paars, das schon einen Sohn und eine Tochter hat.

Andrea Albert Pierre Casiraghi ist der älteste Sohn von Caroline und ihrem zweiten Ehemann Stefano Casiraghi, der 1990 bei einem Rennbootunfall vor Monaco ums Leben kam. Er hat Tatiana Santo Domingo 2013 geheiratet. Sie stammt aus einer der reichsten Familien Kolumbiens und wuchs damit in ähnlich gut situierten Verhältnissen auf wie ihr adeliger Ehemann. Die beiden lernten sich in einem Internat in Fontainebleau in der Nähe von Paris kennen.

Prinzessin Caroline hat noch zwei weitere Enkelsöhne: Ihre Tochter Charlotte Casiraghi hat ein Kind aus ihrer Beziehung mit dem französischen Komiker und Schauspieler Gad Elmaleh. Und Carolines Sohn Pierre Casiraghi und seine Frau Beatrice Borromeo hatten vor gut einem Jahr ein Kind bekommen. In der monegassischen Thronfolge steht die Linie von Caroline seit der Geburt der Zwillinge von Fürst Albert II. und Fürstin Charlene hintenan. Prinz Jacques und Prinzessin Gabrielle feierten im Dezember ihren dritten Geburtstag.

(APA/dpa)