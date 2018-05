„Meghan hat mehr zu verlieren als Harry“

Was wird Prinz Philip, der für seine politisch inkorrekten Ausrutscher berüchtigt ist, dazu sagen, dass er am Samstag eine geschiedene Schauspielerin mit afroamerikanischen Wurzeln, die drei Jahre älter als sein Enkel Harry ist, als jüngstes Mitglied in der britischen Königsfamilie aufnehmen darf?



Andrew Morton: Er hatte immer ein Auge für schöne Frauen, und er wird beeindruckt sein, wie viel Glamour Meghan Markle bringt. Die ersten Begegnungen, wie etwa Meghans Einladung zur Weihnachtsfeier mit den Royals, verliefen außerordentlich gut. Harry sagte nachher, er habe „volle Unterstützung“.



Vor 80 Jahren musste sich König Edward VIII., ein Onkel der heutigen Queen, wegen der Absicht, die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten, zwischen Thron und Ehe entscheiden und legte die Krone zurück. Heute wird Meghan Markle mit offenen Armen empfangen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)