Königin Maxima trauert um 33-jährige Schwester

Schicksalsschlag für Königin Maxima der Niederlande: Ihre 33-jährige Schwester Inés Zorreguieta hat sich im argentinischen Buenos Aires das Leben genommen, wie der niederländische Regierungsinformationsdienst berichtet. "Wir müssen mitteilen, dass die Schwester der Königin am Mittwochabend in Buenos Aires gestorben ist", sagte eine Sprecherin des Königshauses am Donnerstag in Den Haag.

Maxima wird gemeinsam mit ihrem Ehemann, König Willem-Alexander und den Kindern Amalia (14), Alexia (12) und Ariane (11) - Inés Zorreguieta war die Patentante der jüngsten Tochter - nach Argentinien reisen um an der Beerdigung, die im privaten Familienkreis stattfinden soll, teilzunehmen.

Die Schwester der niederländischen Königin soll sich das Leben genommen haben, die genauen Umstände ihres Todes werden aber noch ermittelt. Die 33-Jährige soll zeitweilig in psychiatrischer Behandlung gewesen sein und unter Depressionen gelitten haben.

Königin Maxima hat alle offiziellen Termine abgesagt. Darunter die Eröffnung des neuen Gebäudes der "Stichting Vluchtelingenkinderen" in Driebergen, die Eröffnungsvorstellung des 71. Holland Festivals und auch den Staatsbesuch vom 11. bis 15. Juni in Lettland, Estland und Litauen.

(APA/Red. )