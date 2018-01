Walk of Häme

Glamour, Gossip, Lipgloss.Und so . . .

Diepresse.com

Die Golden Globes wurden in dieser Woche ja vergeben und der große Gewinner war „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“ von Regisseur Martin McDonagh mit Frances McDormand und Woody Harrelson in den Hauptrollen. Der Film handelt von einer Mutter, die die stockenden Ermittlungen nach der Ermordung ihrer Tochter anprangern will, indem sie auf drei Plakatwänden außerhalb der Kleinstadt Ebbing unangenehme Fragen an den zuständigen Polizeichef affichieren lässt. Wenn der Film in den heimischen Kinos anläuft, sollte man ihn übrigens keinesfalls verpassen.

Im Speckgürtel rund um Wien stehen derzeit allerdings weit mehr als drei Plakate herum, es sind hunderte, die den niederösterreichischen Landtagswahlkampf begleiten. Und wenn man sich die Plakate so in Ruhe anschaut, wozu viele Pendler Morgen für Morgen im Stau ausreichend Gelegenheit haben, gibt es schon ein paar interessante Beobachtungen zu machen.

Die ÖVP muss ihren ersten Post-Erwin-Pröll-Wahlkampf schlagen und tut dies mit dem Schlagwort „miteinander“. ÖVP sucht man als Bezeichnung vergeblich, nur im Hinweis aufs Netz klein unten findet man fast verschämt vpnoe.at. Sonst ist von der Volkspartei nicht die Rede und auch die Farbwahl ist interessant. Auf den großen Plakaten findet sich kein schwarz, aber die Farbe des Wortes Landeshauptfrau ist wohl als türkis zu bezeichnen.

Mit dem Sujet „Arbeiten, wählen, arbeiten“ haben die VP-Kampagnenmacher unbeabsichtigt wohl am ehesten die Stimmung in der Bevölkerung eingefangen. Nach den Bundespräsidentenwahlgängen und der Nationalratswahl haben jene, die nun noch einen Landtag wählen sollen, wirklich so einen Eindruck vom Leben.

Während die FPÖ mit Plakaten im Haider-Retro-Stil, die Grünen mit einem „Johanna auf die Finger schauen“ und die Neos mit einer Pfeilsache mit „Kontrolle rein“ recht konventionell unterwegs sind, schießt die SPÖ den Schnabl ab. Offenbar aus Verzweiflung über die aussichtslose Ausgangsposition hat sich Spitzenkandidat Franz Schnabl zu einer Art Plakat-Amoklauf entschlossen. Will man es wohlwollend formulieren, sind die Sujets querdurch mutig – mit reichlich Platz zum Fremdschämen. Sollte das Erfolg haben, könnten kommende Wahlkämpfe lustig werden.

?florian.asamer@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.01.2018)