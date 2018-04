Für alle die länger leben möchten, und das sind dann erfahrungsgemäß doch ganz schön viele, sind Ende der Woche zwei neue Anhaltspunkte, wie man dieses Ziel erreichen könnte, in Form von Studien publiziert worden. Und zwar: Wer länger leben will, sollte nicht regelmäßig Alkohol trinken und kein Langschläfer sein. Das mit dem Alkohol darf als bekannt vorausgesetzt werden, neu an der aktuellen Studie ist nur, dass auch schon kleinen Mengen Alkohol regelmäßig konsumiert lebensverkürzend wirken. Was übrigens die Studien natürlich nicht sagen ist, wie die Erkenntnisse aufeinander wirken. Ob es zum Bespiel besser ist früh aufzustehen und schon beim Frühstück ein Gläschen zu nehmen oder doch gesünder noch drei Stunden zu schlafen und dafür beim Kaffee zu bleiben.

Wer allerdings die zweite Studie so verstanden hat, dass Frühaufsteher länger leben als jene, die gerne liegen bleiben, hat nur bedingt recht. Die kürzere Lebenserwartung der Langschläfer wird nämlich damit erklärt, dass sie ständig (etwa durch Schul- und Arbeitsbeginnzeiten) in einen unpassenden Lebensrhythmus gezwungen werden. Dürften sie ausschlafen und den Tag einfach später beginnen, wäre wieder alles in Ordnung. Auch mit der Lebenserwartung.

Dass die Staatsspitze in den nächsten tagen eher bald ins Bett gehen und dafür recht früh aufstehen wird, hat mit der Zeitumstellung nach dem ewig langen Besuch in China zu tun. Der hat ja aus der Entfernung auch sehr kuschelig gewirkt mit den Pandabären. Wobei Alexander Van der Bellen mit der blauen Plastikschürze im Bambusfressergehege so ausgeschaut hat, wie er bei politischen Anlässen fast immer ausschaut: als wüsste er nicht genau, wie er da eigentlich hingekommen ist und als wäre er überall lieber, als gerade eben dort, wo er zu sein hat.

Wenn diese Form der Panda-Politics, die Besuchern und Gastgeber viele unangenehme Diskussionen erspart, Schule macht, müsste der nächste Staatsbesuch eigentlich in Innsbruck stattfinden. Und zwar im dortigen Alpenzoo. Zwar sind Steinböcke, Gämsen und Steinadler weniger knuffig und viel scheuer als der Panda, allerdings zum Eisbrechen vor wichtigen Vertragsunterzeichnungen mit einem auf Lebenszeit ernannten Regierungschef dürften sie allemal taugen.

Und auf sind sie auch schon früh.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2018)