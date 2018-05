Walk of Häme

Glamour, Gossip, Lipgloss.Und so . . .

Endlich sind also Meghan und Harry im Rolls-Royce mit den Blechdosen an der Stoßstange in die Flitterwoche abgefahren. Wir bleiben zurück mit einer Menge schöner Erinnerungen und dem Begriffsungetüm „royale Hochzeit“. Das englische Original, The Royal Wedding, konnte offenbar nicht befriedigend eingedeutscht werden, in der (irrigen) Annahme, die Hochzeit sei nicht königlich, da kein König (auch kein zukünftiger) und auch keine Königin geheiratet hat.

Dabei hat königlich auch im Deutschen die weitere Bedeutung zum Königshaus gehörig, königliche Hochzeit wäre also schon richtig gewesen. Auch Hochzeit im englischen Königshaus wäre ja auch eine Variante gewesen. Aber ein Großteil der nicht royalen deutschsprachigen Medien machte so den Freudentag von Harry und Meghan zur royalen Hochzeit. Dem deutschen Wort royal, das der „Duden“ mit königlich und royalistisch übersetzt, fehlt aber der Konnex zum britischen Königshaus ebenso wie dem deutschen Wort königlich, den stellt nur der englische Begriff „Royals“ her.

Mindestens so viele Menschen, wie diese Woche gespannt nach London geblickt haben, scheinen angestrengt ins Netz hineingehört zu haben. Da hat eine Roboterstimme ganz eindeutig „Laurel“ gesagt, manche behaupten aber „Yanny“ gehört zu haben. Darüber, was nun stimmt, haben sich lebhafte Debatten entwickelt. Wer auch immer was warum hört (dass andere Dinge gehört werden, als gesagt wurden, ist ja ein recht gängiges Phänomen): Hat man bisher Laurel gegoogelt, wurde von der Suchmaschine natürlich immer zuoberst Hardy mitausgespuckt. Stan und Olli, was denn bitte sonst? Ab sofort hat Hardy aber Yanny zur Seite. Stan wird sehr traurig sein.

Eher zur Generation Dick & Doof und sicher nicht zu den Digital Natives gehört offenbar der neue ORF-Oberboss. Auf die Frage, warum denn Änderungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk notwendig seien, meinte Stiftungsrat-Vorsitzender Norbert Steger, der öffentlich-rechtliche Auftrag sei formuliert worden, als die „ganzen Internetsachen noch nicht vorhanden waren“. Als Steger in den 1980er-Jahren unter Bundeskanzler Fred Sinowatz Vizekanzler war, gab es diese ganzen Internetsachen freilich noch nicht.

Queen Elizabeth II. war allerdings schon Königin von England. Eine royale.

