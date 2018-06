Putins Verspätung

Genau genommen wird sich Wladimir Putin bei seinem Wien-Besuch am Dienstag gleich dreifach verspätet haben. Wäre er bereits am Mittwoch gekommen, hätte er am Innsbrucker Tivoli die russische Nationalmannschaft beim Länderspiel gegen Österreich anfeuern können. Dann hätte das WM-Gastgeberteam vielleicht auch nicht 1:0 gegen Arnautovic und Co. verloren, die sich ja nicht für das Weltmeisterschaftsturnier in Putins Heimat qualifizieren konnten.

Wäre Putin am Samstag gekommen, hätte er endlich einmal beim Life Ball dabei sein können. Das wäre nicht nur wegen der vielen internationalen Stars wie Adrien Brody und Paris Jackson lohnend für den ewigen russischen Präsidenten gewesen, sondern er hätte auch Conchita Wurst treffen können. Die österreichische Song-Contest-Ikone war ja von Putin im Jahr 2014 wegen aggressiver Zur-Schau-Stellung von nicht traditionellen Weltanschauungen kritisiert worden. Wäre Putin gekommen, hätte sich vielleicht auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache überreden lassen, zum Life Ball zu gehen. Vielleicht ein bisserl ein scharfer Kontrast zum Akademikerball, aber solche Horizonterweiterungen können ja auch augenöffnend sein.

Und am Montag schließlich wird Putin, der ursprünglich schon am Montag erwartet wurde, eine High-Level-OMV-Gazprom-Gala in der Hofburg versäumen. Die Sicherheitsvorkehrungen dürften nun deutlich abgespeckt werden können.

Vom russischen Bären ist es nicht weit zum Zooausbruch in Deutschland. Im Eiffelzoo in Lünebach in Rheinland-Pfalz hat ein Hochwasser Käfige unterspült, worauf ein Bär, ein Jaguar, zwei Tiger und zwei Löwen entkommen konnten. Der Bär musste erschossen werden, die übrigen Wildtiere konnten wieder eingefangen werden. Wenn man bedenkt, dass der Plot der Animationsfilmserie „Madagascar“ mit so einem Zooausbruch (allerdings in New York) seinen Ausgangspunkt hat, sieht man gleich: In Wirklichkeit ist das dann gar nicht so lustig!

Die Frischvermählten Meghan und Harry müssen übrigens Hochzeitsgeschenke im Wert von sieben Millionen Pfund zurückgeben, weil die Gaben gegen Compliancevorschriften verstoßen. Zwei Koalas in einem Zoo in Australien dürfen weiter Meghan und Harry heißen. Hoffentlich brechen sie nicht aus.

