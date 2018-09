Jetzt ist also auch noch Burt Reynolds gestorben. Das betrauert man allerdings nicht in erster Linie als Filmfreund, sondern vor allem in Erinnerung an selten genussvolle Stunden beim Schauen von Vormittagsfilmen. Vormittagsfilm war in der Ära des linearen FS1/FS2-Fernsehens gleichbedeutend mit Ferien, den angenehmen Seiten des Krankseins oder sonstigen nur in seltenen Fällen unter Tags erteilter Fernseherlaubnis (vor der Dämmerung fernzusehen gehörte im Übrigen mit zum Verpöntesten überhaupt).

Burt Reynolds war zusammen mit den inzwischen ebenfalls verstorbenen Louis de Funès, Bud Spencer, Jerry Louis und Elvis Presley einer der wichtigsten Protagonisten dieses TV-Genres. Reynolds' Vormittagsfilme hießen in ihrer deutschen Übersetzung u.a. „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ oder „Auf dem Highway ist die Hölle los“ und falls jemand nach diesen Titeln noch nach einer Inhaltsangabe verlangt: mit „Auf dem Highway ist die Hölle los“ ist, was den Inhalt betrifft, – wirklich – schon alles gesagt. Eine erinnerte Schlusspointe (Achtung Spoiler, falls man uralte Filme überhaupt spoilern kann!?): Wenn nach tagelanger materialintensiver Highway-Verfolgungsjagd Bandits Verhaftung durch den Sheriff endlich nicht mehr zu vermeiden war, hatte dieser gerade die Grenze zum nächsten Bundesstaat überquert und der Sheriff war nicht mehr zuständig.

Dass Reynolds mit Regisseuren wie Woody Allen, Paul Thomas Anderson, Mel Brooks und – ganz knapp gerade nicht – mit Quentin Tarantino (er hätte im Charles-Manson-Film „Once Upon a Time in Hollywood“ mitspielen sollen) und Kolleginnen wie Liza Minnelli und Catherine Deneuve gearbeitet hat, ist im Cannonball-Lärm der Bandit-Filme einigermaßen untergegangen.

Seit dieser Woche wissen wir jedenfalls auch, dass im Weißen Haus in Washington auch Erwachsene im Raum sind, die das Schlimmste zu verhindern versuchen. Vielleicht wäre das ein nächster Entwicklungsschritt für unsere Verfassungen: Neben einer Regierung wird auch immer fix ein „Erwachsener im Raum“ bestellt, der aufpasst, dass nichts passiert.

Bis dahin widerstehen wir der Versuchung uns einen alten Bandit-Film anzuschauen: Wir wollen doch Burt Reynolds in guter Erinnerung behalten. Und die Vormittage auch.

