Schnitzel-Gipfel

Von wegen der große informelle (wie schaut dann eigentlich ein formeller aus?) EU-Gipfel in Salzburg hat kein überraschendes Ergebnis gebracht: Es hat nicht geregnet!

Ganz im Ernst: Wer in Salzburg Mitte September eine Riesengartenparty schmeißt mit Abendessen auf einer Terrasse unter freiem Himmel (nichts anderes ist nämlich die Felsenreitschule), der muss sich wirklich etwas trauen – oder keine Ahnung von Österreich westlich von St. Pölten haben.

Doch der Mut, falls es der war, dürfte sich mit der Wahl von Salzburg als Witterungswagnis schon erschöpft haben, denn auf dem Menü stand dann als Hauptspeise – Wiener Schnitzel. Come on!

Als Begründung für diesen kulinarischen Originalitätsexzess musste Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (ein deklarierter Schnitzelfreund) herhalten, doch wäre es schon interessant, ob bei einem Gipfel etwa in Rom auch Pizza serviert würde, weil sich das ein EU-Spitzenvertreter wünscht. Mit dem Nation Branding abseits von Donauwalzer, Mozart und Sachertorte ist Österreich jedenfalls noch nicht so weit bzw. ohnehin längst an seinem Ziel – je nach dem, welches Österreich-Bild einem vorschwebt. „Salzburg, dort wo Schengen ausgesetzt bleibt“ wäre übrigens auch noch ein möglicher Werbeclaim.

Die englische Küche jedenfalls wird uns am wenigsten fehlen, wenn die Briten den Brexit-Blödsinn am Ende tatsächlich durchziehen. Romantiker wie unsereins hoffen ja immer noch auf einen Verbleib der Inseleuropäer, denn wäre das mit dem Austritt wirklich ernst gemeint, hätte man doch langsam einen konkreten Plan dafür, hätte man nicht??? Theresa May jedenfalls wird sich ihre Festspielkarten schon bald wieder über das ganz normale außereuropäische Kontingent besorgen müssen. Ganz so weit vorn wird sie dann in der Felsenreitschule vermutlich nicht mehr sitzen dürfen.

Christian Kern will offenbar künftig unbedingt wieder an solchen Gipfeln teilnehmen und wenn nicht innerhalb der österreichischen Regierung, dann eben über den Umweg der europäischen Sozialdemokraten.

Kern als EU-Vertreter und Sebastian Kurz als österreichischer Bundeskanzler an einem Tisch: Da muss dann neben dem Wetter auch noch die Sitzordnung passen, damit so ein Essen nicht mit einem Donnerwetter endet.

florian.asamer@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.09.2018)