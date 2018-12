Glanz mit Flug

Zu einem der begehrtesten „Da würde ich gern Mäuschen spielen“-Orte zählen in der jüngeren Film- und Seriengeschichte Präsidentenmaschinen. Vor allem in Anschlagsblockbustern und Politserienhits spielt jene des US-Präsidenten, die Air Force One, eine tragende Nebenrolle.

Nun hat aber die gar nicht martialisch klingende Konrad Adenauer der deutschen Luftwaffe im echten Leben eine filmreife Geschichte geschrieben. Die Notlandung von Angela Merkel bei ihrem Flug zum G20-Gipfel nach Buenos Aires führte als Nebeneffekt dazu, dass wieder einmal eine deutsche Bundeskanzlerin in Bonn, der früheren Hauptstadt, übernachtete. Dort hat auch Konrad Adenauer als erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland regierte.

Der Weiterflug nach Argentinien mit einer spanischen Linienmaschine führt übrigens wegen Platzproblemen zu einer deutlichen Reduktion der Entourage Merkels. Diese Gelegenheit ließ sich Merkels Ehemann, Joachim Sauer, der seine Frau nur sehr selten auf Dienstreisen begleitet, nicht entgehen und blieb auch diesmal doch lieber zu Hause.

Als Grund für die Panne wurde übrigens ein defektes Bauteil genannt. Im Kino wären sicher China, Russland oder ein Terrorkomplott für den Ausfall verantwortlich gewesen.

Auch in Wien trug sich diese Woche Filmreifes zu: Aus dem Dorotheum wurde ein zur Versteigerung stehendes Gemälde von Pierre-Auguste Renoir gestohlen. Während der Öffnungszeiten, durch den Haupteingang. Diese Art von gewaltfreien Kunstdiebstählen zählt zu jenen kriminellen Aktivitäten, die mehr Bewunderung und Amüsement auslösen als Ablehnung und Verurteilung. Das mag einerseits auch mit den vielen Vorbildern in der Kinogeschichte zu tun haben, in der fast immer kultivierte Trickdiebe die Täter waren. Andererseits vielleicht auch damit, dass es sich im juristischen Sinn tatsächlich um weniger schwere Verbrechen handelt, wenn keine Waffen im Spiel sind und nicht eingebrochen werden muss, um das Kunstwerk zu entwenden.

Gleich zwei Titelseiten internationaler Magazine haben diese Woche mit ihren Covers für Aufsehen (im deutschen Sprachraum) gesorgt: Helene Fischer in der „Vogue“ und Sebastian Kurz im „Time Magazine“. Hier nur eine kleine Stilkritik: Fischer wirkt etwas weniger geschminkt.

