Aufnahmerituale: Ein schmutziges Geheimnis eint

In Stams waren es Tuben, die Neulingen von hinten eingeführt wurden, anderswo sind es Klobesen oder mit Vaseline beschmierte Nägel. In Stams ist es ein Schigymnasium, anderswo sind es Sportverbände, Eliteinternate oder das Militär. Immer aber sind es geschlossene Gruppen mit starken Hierarchien und jugendlicher Männlichkeitskultur, Gruppen, zu denen man unbedingt gehören will oder muss, in denen extreme Initiationsriten gedeihen. Sie bringen Schmerz, Scham, Angst und Ekel. Meist sind sie auf den Körper konzentriert, oft den nackten, teilweise unterschwellig oder direkt sexuell. Und meist sind sie geheim.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2017)