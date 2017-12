Der neueste Weihnachtshit: DNA-Analyse mit Wattestäbchen

Sie sind der Renner des amerikanischen Weihnachtsgeschäfts: Sogenannte DNA-Kits konnten teils bis zu 800-prozentige Verkaufssteigerungen im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Unter unzähligen Weihnachtsbäumen versprechen die kleinen Plastikröhrchen samt Wattestäbchen mittels DNA-Analyse Antwort auf die große Frage wie „Wo komme ich her?“ – und können dieses Versprechen auch durchaus halten, denn die fortgeschrittene Technologie macht es inzwischen nicht nur möglich, sondern auch leistbar. Die Datenbanken der verschiedenen Anbieter wie Marktführer Ancestry.com, 23andme oder AfricanAncestry sind inzwischen wohlgefüllt und vermitteln jede Menge Kontakte zwischen weitläufig und enger miteinander verwandten Menschen auf allen Kontinenten. „Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem nicht ein neues Listing per E-Mail aufpoppt, das anzeigt, dass jemand neuer auf unserem Familienbaum aufgetaucht ist“, erzählt Debora Toth aus New York State. Die Amerikanerin hat schon seit Jahrzehnten begeistert Ahnenforschung betrieben, seit ein paar Jahren hat das Unterfangen aber durch die Möglichkeiten des Internets und jetzt der DNA-Tests rapide an Fahrt gewonnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2017)