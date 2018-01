Londoner Kaufhaus Harrods entfernt Statue von Lady Di

Das Londoner Luxuskaufhaus Harrods hat angekündigt, die Statue der verstorbenen Prinzessin Diana und ihres Freundes Dodi Fayed aus dem Geschäft zu entfernen. Die Bronzestatue soll an den vorherigen Besitzer, Mohamed Fayed, zurückgegeben werden, wie Harrods-Geschäftsführer Michael Ward am Samstag mitteilte.

Fayed hatte das Kunstwerk in Auftrag gegeben, nachdem sein Sohn und Diana bei einem Autounfall in Paris 1997 ums Leben gekommen waren. Die Investitionsfirma Qatar Holding hatte das Kaufhaus im Jahr 2010 von Fayed gekauft, die Statue blieb an Ort und Stelle.

"Offizielle Gedenkstatue am Kensington-Palast angekündigt"

"Wir sind sehr stolz (...) in den vergangenen 20 Jahren Menschen aus aller Welt zur Besichtigung der Gedenkstätte empfangen zu haben", sagte Ward. "Nach der Ankündigung einer neuen, offiziellen Gedenkstatue (...) am Kensington-Palast ist die Zeit gekommen, dieses Erinnerungsstück an Herrn Fayed zurückzugeben", fügte der Harrods-Geschäftsführer hinzu.

Ein Sprecher der Fayeds sagte der "Times", die Familie sei Quatar Holdings "dankbar" für die Bewahrung des Denkmals. "Es ist jetzt an der Zeit, die beiden nach Hause zu holen", fügte er hinzu. Die Statue zeigt Lady Di und Dodi Fayed, wie sie einander händchenhaltend ansehen und einen Vogel in die Freiheit entlassen.

Dianas Söhne, Prinz William und Prinz Harry, haben eine Statue ihrer Mutter beim britischen Bildhauer Ian Rank-Broadley in Auftrag gegeben. Sie soll 2019 im Garten des Kensington-Palastes in London enthüllt werden.

(APA/AFP)