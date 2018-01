NASA entwarf Make-up-Kits für Astronautinnen

"Ich kam nicht zur NASA, um Geschichte zu schreiben", sagte die 2012 verstorbene Astronautin Sally Ride. Getan hat sie es trotzdem. Die Kalifornierin flog als erste US-Amerikanerin in den Weltraum, ein kleines Stück des Mondes heißt Sally Ride, sie wurde mit der Presidential Medal of Freedom geehrt und hatte einen eigenen Google Doodle. Und fast hätte sie auch ihr eigenes Weltraum-Schminkset bekommen.

Ein Tweet des offiziellen NASA History Office zitiert Sally Ride, wie sie das absurde Frauenbild der Raumfahrtbehörde zur Zeit ihrer Karriere nachzeichnet: "Die Ingenieure der NASA entschieden in ihrer unendlichen Weisheit, dass weibliche Astronauten sich Make-up wünschen würden - also entwarfen sie ein Make-up-Set ... Sie können sich die Diskussionen unter den überwiegend männlichen Ingenieuren vorstellen, was in einem Make-up-Kit steckt". Das Ergebnis: Eyeliner, Mascara, Lidschatten, Augen Make-up Entferner, Rouge und Lipgloss.

Sally Ride: "The engineers at NASA, in their infinite wisdom, decided that women astronauts would want makeup - so they designed a makeup kit... You can just imagine the discussions amongst the predominantly male engineers about what should go in a makeup kit." #RideOn #Classof78 pic.twitter.com/dNZ51cWELH