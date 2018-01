Besser Single: Allein leben, wie man will

Gehört den Singles die Zukunft? An keinem Ort gibt es mehr Menschen, die freiwillig alleine leben, als in Tokio. Der nüchterne Blick der Japaner ist in Europa noch nicht ganz angekommen, doch auch hier wählen Menschen immer häufiger ein Leben ohne Partner. Drei Wiener erzählen, warum auch sie in Beziehungen kompromisslos sind – und ihr Leben lieber solo führen.