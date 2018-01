Frauen und Sex: "Grenzen setzen ist immer noch Tabu"

Haben Sie die #MeToo-Debatte und ihr Ausmaß kommen sehen?



Sandra Konrad: Ja. Und keiner hat mir geglaubt. Bei der Recherche zu meinem Buch war ich entsetzt, welche Missstände noch immer herrschen – und wie selbstverständlich das hingenommen wird. Als der Stein im Oktober 2017 ins Rollen kam, hatte ich mein Buch gerade fertiggestellt und war in den USA. Ich ahnte da schon, dass das dieses Mal etwas Größeres werden würde. Das lag in der Luft.



Was hat die Debatte uns als Gesellschaft generell und Frauen speziell bisher gebracht?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)