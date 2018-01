Wie viel „Nachdenkpause“ ist ein „Widmungsstopp“?

„Wie man Volksvertreter zu Durchwinkdeppen macht“, versuchte ich vergangene Woche an dieser Kolumnenstelle zu erläutern: am Beispiel eines Flächenwidmungsverfahrens in Wien Donaustadt. Worauf ich, wenig überraschend, Hinweise auf etliche weitere zweifelhafte Widmungsfälle erntete – und da und dort nachsichtiges Kopfschütteln darüber, dass ich so Selbstverständliches wie jene etwas despektierlich beschriebene Personalunion überhaupt noch für erwähnenswert gehalten hatte. Schließlich gehöre es zum Gemeingut, dass unsere Volksvertreter ihr Mandat nie so ausübten, wie laut Verfassung vorgesehen: nämlich „an keinen Auftrag gebunden“.

Was immer hie in der Stadtplanung, da in unseren Volksvertretungen geschieht: Jedes Vorhaben und jede Entscheidung steht seitens eines beständig wachsenden Teils der Bevölkerung im Verdacht, nicht nach sachlichen oder auch nur rechtmäßigen Kriterien zustande gekommen zu sein – gleichviel ob gesteuert durch dubiose Vor- und Nebenabsprachen oder durch Klub- und andere Zwänge. Ein omnipräsenter Misstrauensvorschuss, den sich hiesige Politik über Jahrzehnte mit erbärmlicher Konsequenz erarbeitet hat: indem man je nach Opportunität die sich selbst gesetzten Spielregeln teils befolgt oder auch nicht, teils gewohnheitsmäßig ignoriert. Und wer von den Anrainern, die ob der kürzlich annoncierten Hochhausentwicklung rund um die Althan-Gründe besorgt sind, sollte jetzt an die inhaltliche Relevanz des dieser Tage dekretierten „Widmungsstopps“ glauben nach all dem, was, keine zwei Jahre ist es her, während der „Nachdenkpause“ rund um das Heumarkthochhaus alles nicht geschah?

Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's weiter ungeniert? Nicht doch. Dann fangen die Probleme richtig an. In der Stadtplanung – und in der Demokratie.

