Von Handys und Handküssen

Er ist der Nachfolger – nein, nicht von Thomas Schäfer-Elmayer, sondern genau genommen von Klaus Mühlsiegl. Der Tanzlehrer war ab den Achtzigerjahren Gesamtleiter und Choreograf der Opernballeröffnung, Elmayer stellte teilweise die Räume und sorgte für das Einstudieren von Wiener Walzer und Choreografie. 2008 ging Mühlsiegl siebzigjährig in Pension – und schlug seinen Schüler Roman Svabek als Nachfolger vor. Als gleichzeitig der damalige Staatsoperndirektor, Ioan Holender, 2009 – wieder – Tanzschulen aus den Bundesländern einbinden wollte, endete damit auch die Ära Elmayer (nicht ganz harmonisch).

Seither hat Roman Svabek als Zeremonienmeister die Gesamtleitung der Eröffnung inne. Von 2009 bis 2015 lieferten dann tatsächlich Schulen aus den Bundesländern die Choreografien, seit dem Vorjahr ist Svabek mit seiner Frau, Elisabeth, auch dafür zuständig. Seit Willy Fränzl 1979 abtrat, sagt Svabek, „bin ich der Erste, der es wieder allein macht“. Im Hintergrund hat er dafür in einjähriger Arbeit die Logistik neu strukturiert, um die Proben für die 144 Debütantenpaare möglichst effizient zu gestalten.

Gleichzeitig versteht sich Svabek als Tänzer, Sänger – und als Gesellschaftslehrer. Gemeinsam mit dem Staatsopernsänger und witzigen Zeichner Benedikt Kobel hat er im Herbst das Buch „Küss die Hand“ herausgebracht. Der Untertitel, „Heiteres aus der Welt der Etikette“, mag dabei etwas irreführend sein – Anekdotensammlung bekommt man jedenfalls keine serviert. Freilich auch keinen strikten Knigge, vielmehr philosophiert sich Svabek durch den Alltag im 21. Jahrhundert und zeigt dabei viel Humor und Ironie.



Lauter Einzelwesen

Das „Wie tu ich jetzt“ und „Was mach ich mit dir als Gegenüber“ sei eine extremst lange Geschichte von Missverständnissen, so Svabek. In einer Welt, in der der öffentliche Raum zur „individuellen Nutzung abgeschotteter Einzelwesen“ verwendet werde (hier verweist er auf das Kapitel „Handy“), sei das Miteinander „unser wichtigstes Gut“. Kann man sich zurücknehmen, trotzdem der Star sein? Wie viel Rücksicht ist aus meiner Sicht zu viel? Das seien spannende Fragen.

Der titelgebende Handkuss kommt natürlich auch vor – doppelt. Einmal allgemein, einmal als Wiener Spezifikum. In der Bundeshauptstadt funktioniert er ja auch verbal. Ein galantes „Küss die Hand, gnä' Frau“ habe schon Herzen erobert. Der Blick müsse dabei freilich „genauso schelmisch von links unten nach rechts oben gewandt sein wie bei physischer Ausführung“, daran erkenne man den echten Wiener, alles andere sei nur Plagiat.

Auch dem leiblichen Wohl widmet man sich. Kein Anstoßen des Weinglases an den Bierkrug? Kann man gelassen sehen. „Stoßen Sie auch freudvoll mit Biertrinkern an“, schreibt Svabek. „Stehen Sie da einfach drüber. Der Verfasser dieser Zeilen dankt es Ihnen. Und wer schon einmal Wein zum Gulasch probiert hat, weiß, dass es Dinge auf diesem Planeten gibt, von denen man Abstand nehmen sollte. Die Gesellschaft ist etwas gereift. Wie die Trauben. Reifen Sie mit.“

Das Buch Benedikt Kobel, Roman E. Svabek

„Küss die Hand! Heiteres aus der Welt der Etikette“

Amalthea

128 Seiten

20 Euro



("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.02.2018)