Heringssalat oder Romantik-Dinner: Das Dilemma verliebter Katholiken

Ganz mag es nicht zusammenpassen. Während am Dienstag die Entscheidung einfach ist – es ist Faschingsdienstag und wer will, feiert ihn, wer nicht, eben nicht – ist es am Mittwoch schwierig. Denn einerseits ist ja nach Faschingsdienstag Aschermittwoch. Und damit der Beginn der Fastenzeit, die traditionell mit einem – mehr oder weniger leichten – Heringsschmaus eingeleitet wird. Andererseits ist am Mittwoch auch der 14. Februar und damit Valentinstag. Zuletzt gab es diese Terminkollision übrigens im Jahr 1945. (Frisch) Verliebte nutzen den Valentinstag gern für ein romantisches Abendessen. Aber ein Candle-Light-Dinner mit dem obligatorisch sprudelnden Aperitif, mehrgängigem Menü und dem krönenden Schokotörtchen in Herzform am Aschermittwoch wirkt dann doch nicht ganz stimmig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2018)