Shanghai Tang will sich mit Giornetti verwestlichen

Nach 16 gemeinsamen Jahren trennte sich Massimiliano Giornetti 2016 von dem Florenzer Traditionshaus Salvatore Ferragamo. Nun, zum Beginn der Mailänder Modewoche, ist das Geheimnis gelüftet: Der Designer wurde als Kreativdirektor bei Shanghai Tang besetzt. Gioretti erzählte der Nachrichtenagentur Reuters, dass seine erste Kollektion - mit chinesisch inspirierten Details, gesteppten Teilen und Tierdruck-Mustern - eine "traumhafte Reise zwischen zwei Jahrtausenden Kulturen". Er fügte hinzu, dass es seine Absicht sei, das chinesische Erbe beizubehalten, aber mit einem zeitgenössischen Look zu kombinieren, der sowohl von westlichen als auch von östlichen Kunden gleichermaßen geschätzt werde.

Schließen Shanghai Tang Herbst/Winter 2018 – Reuters Shanghai-Tang-Eigentümer Alessandro Bastagli will laut Reuters im kommenden Jahr "ein paar" europäische Geschäfte eröffnen - idealerweise in Mailand, Paris und London - und den Konzernumsatz um 15 bis 20 Prozent steigern. Sein Ziel sei es, die Reichweite im Westen zu erhöhen und "Millennials" anzusprechen - junge Kunden, die zwischen 1985 und 2000 geboren wurden und fast ein Drittel des Luxusmarktes ausmachen. Die Produktion von Kleidung und Accessoires wurde nach Italien verlagert, während die der Haushaltswaren in China verbleibt. Schließen Shanghai Tang Herbst/Winter 2018 – Reuters Der italienische Unternehmer Alessandro Bastagli hat Shanghai Tang 2017 von dem Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont gekauft. Gegründet wurde die Firma 1994 in Hongkong von David Tang. Sie ist auf moderne und anspruchsvolle Herren- und Damenbekleidung sowie Accessoires und Heimtextilien spezialisiert und verbindet fernöstliche und westliche Einflüsse.

>> Massimiliano Giornetti im Interview, 2012

