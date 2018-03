Der französische Modeschöpfer Hubert de Givenchy ist tot. Der Gründer des internationalen Mode- und Kosmetikkonzerns Givenchy starb im Alter von 91 Jahren, wie sein Lebensgefährte am Montag in Paris mitteilte. Er sei bereits am Samstag entschlafen, erklärte der Couturier Philippe Venet.

Als Spross einer wohlhabenden Adelsfamilie kam der Modeschöpfer als Graf Hubert James Marcel Taffin de Givenchy 1927 im französischen Beauvais zur Welt, mit 25 Jahren gründete er das Label Givenchy.

Zu seinen berühmtesten Kundinnen zählte Audrey Hepburn, die der Couturier für Filme wie "Frühstück bei Tiffany" und "Ein süßer Spatz" einkleidete. Aber auch Jackie Kennedy und Grace Kelly trugen immer wieder Givenchy.

Hubert de Givenchy verkaufte bereits 1988 sein Label an den Luxukonzern LVMH, blieb aber weiterhin als Künstlerischer Direktor tätig. 1995 trat er mit seiner letzten Modenschau ab. Ihm folgten beim Modehaus Givenchy unter anderem die beiden exzentrischen Briten John Galliano und Alexander McQueen.

Danach war Givenchy Präsident des Auktionshauses Christie's und der Cristóbal Balenciaga Stiftung.

(APA/AFP/Red. )