Neuer „Spritzweindonnerstag“

Wien. Überraschung ist es keine: Schon bei der Präsentation der neuen Pläne für den Cobenzl („Weitsicht Cobenzl“) wurde klar, dass damit auch das Zwischennutzungsprojekt in die Verlängerung geht. Während für das Zukunftsprojekt also gerade der Architekturwettbewerb läuft, arbeitet die „Arbeitsgruppe Luftschloss“ rund um den interimistischen Hauptpächter Georg Demmer an ihrer zweiten Saison.

Bedeutet: Auch heuer wird es einen Café-Betrieb geben, geführt von Felix Fuhrberg, Raphael Frei und Martin Ruzicka, steht das Schloss für Partys, Hochzeiten und Konferenzen zur Verfügung, wird ein Schwerpunkt auf kreative Konzepte und Kultur gelegt.

Daneben gibt es auch noch den Verein „Rundum – Werkstatt für Entschleunigung des urbanen Raums“ – er nutzt die Räumlichkeiten für Coworking und arbeitet aktuell an einem temporären Gemeinschaftsgarten, der auch das Café mit Kräutern beliefern soll.

Neben Partys, Kunstausstellungen, Lesungen und Konzerten wird es im Luftschloss von Mai bis September auch einen „Spritzweindonnerstag“ geben. Dazu lädt man gemeinsam mit dem Weingut Cobenzl lokale Musiker und Künstler ein, den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Demmer verspricht dazu Sonnenliegen und Hängematten, „kalten G'spritzten in allen Varianten“ und gute Musik. All das will er selbst auch genau beobachten: „Zwischennutzung bedeutet immer auch Forschung“, sagt Demmer, und plant über das Projekt noch heuer eine Publikation. (tes)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2018)