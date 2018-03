Ein Leben mit Saint Laurent: Im Archiv von Brigitte Mühlmann in Wien

Kennengelernt hat Brigitte Mühlmann die Mode von Yves Saint Laurent nicht etwa in Paris, sondern in Italien, Ende der 1960er-Jahre. Der Couturier hatte da bereits seine bahnbrechende Mondrian-Kollektion (1965) entworfen, mit dem Smoking für Damen (1966) Furore und die Safari-Jacke (1967) laufstegfähig gemacht. Und es muss wohl Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, als sie auf seine Kreationen aufmerksam wurde. "Ich hatte davor auch ein bisschen Courrèges und Ungaro getragen, aber wissen Sie: Darin habe ich viel zu jung ausgeschaut. Bei Saint Laurent hat alles gepasst", erinnert sich Frau Mühlmann, während sie die Schätze aus ihrer Sammlung durchsieht.

Post aus Wien

Ende der 1980er-Jahre wagte Brigitte Mühlmann dann einen großen Sprung: Aus der Stammkundin sollte die Betreiberin von Wiens erster Saint-Laurent-Boutique werden. "Damals war es noch nicht so üblich wie heute, dass man große Luxusmarken in der Stadt findet", betont sie. Um ihren Plan in die Tat umzusetzen, setzte sie beherzt ein Schreiben nach Paris auf und bot sich als lokale Lizenznehmerin an. Zur ihrer ersten Modeschau wurde sie im Jänner 1988 eingeladen, und ihr Projekt nahm konkrete Formen an: Ein Geschäftslokal am Bauernmarkt (später zog sie an den Kärntner Ring um) wurde nach genauen Vorgaben ausgestattet. "Zum Glück kannte ich die italienischen Boutiquebesitzer so gut, dass sie mich an ihren Architekten vermittelten, der sich mit diesen Vorgaben schon auskannte."

Von den Kollektionen Saint Laurents war Brigitte Mühlmann auch als Geschäftspartnerin angetan. "Wissen Sie, am Anfang habe ich zwei, drei Tage gebraucht, um für meine Boutique einzukaufen. Zu Beginn gab es fünf, sechs Farben pro Modell zur Auswahl, die Vielfalt war ungeheuerlich." Die Qualität der Kleidungsstücke, auch des Prêt-à-porter, sei exzellent gewesen Frau Mühlmann, deren Kleiderkästen noch immer mit Saint-Laurent-Entwürfen gefüllt sind, schwärmt von der Beschaffenheit der Stoffe, den Schnitten und Details, wie kostbar verarbeiteten, eigens angefertigten Knöpfen. "Jeder dieser Knöpfe ist ein kleines Meisterwerk, und man konnte nur an dieser Kleinigkeit ablesen, wie sich die Kollektionen und die Qualität der Mode mit den Jahren verändert haben."

15 Jahre lang blieb Brigitte Mühlmann Teil der Saint-Laurent-Familie. Nach dem Abdanken des Couturiers im Jahr 1999 wurde das Verhältnis aber schwierig. Bereits die Arbeit seines ersten Nachfolgers, Alber Elbaz, habe zu wünschen übrig gelassen: "Als er die Kollektion gemacht hat, war das eine Katastrophe. Plötzlich hat nichts mehr gepasst. Tom Ford hat die Marke dann überhaupt kaputt gemacht", geht Frau Mühlmann mit Saint Laurents kreativen Erben hart ins Gericht. 2003 beschloss sie dann, ihre Boutique zu schließen. Heute, nach Hedi Slimanes heftigem Eingriff und unter seinem Nachfolger Anthony Vaccarello, interessiert sie die Marke nicht mehr: "Ich kaufe heute dort gar nicht mehr ein, es ist ja gar nichts mehr Saint-Laurent-mäßig."

Gut ausgesucht

Für ihren mutigen Geschmack ("Ich habe immer nur das eingekauft, was mir selbst gefallen hat!") erntete Brigitte Mühlmann einst indes Lob von den Vendeuses in den Verkaufssalons der "Rive Gauche"-Linie. "Die Vendeuses haben immer gesagt, ich kaufe ein wie eine Italienerin", kann sie nicht ohne Stolz berichten. Ihre Auswahl kam aber auch in Wien gut an, bereits die erste Kollektion konnte sie zur Gänze verkaufen in späteren Saisonen könnte es etwas schwieriger geworden sein, ahnt man.

Eines ihrer schönsten Erlebnisse, sozusagen einen "Saint Laurent Fashion Moment", hatte Brigitte Mühlmann, als sie zur 30-Jahr-Feier des Hauses in Paris in die Opéra Bastille eingeladen wurde. Damals entstand eine Fotografie, die sie mit dem Designer zeigt. Heute werden derartige Schnappschüsse massenweise als Souvenir-Selfies angefertigt und sind fast nichts Besonderes mehr. Das war früher freilich ganz anders, und so hat dieses "Selbstporträt mit Couturier" auch einen Ehrenplatz inmitten der Memorabilien-Sammlung von Brigitte Mühlmann verdient.

Ins Gespräch sei sie, bedauert sie ein wenig, mit Yves Saint Laurent aber nie gekommen. "Saint Laurent war ja so schüchtern. Mit Pierre Bergé habe ich aber gern geplaudert. Ich war ja immer mit Hund in Paris und hatte wie Bergé nur Jack-Russell-Terrier. Das hat uns verbunden." Nach dem Ableben von Yves Saint Laurent 2008 und jenem von Pierre Bergé im September 2017 sind die beiden großen Namen des Modehauses erloschen. Um sich noch einmal an sie zu erinnern, plant Brigitte Mühlmann einen Besuch des neu eingerichteten Saint-Laurent-Museums in der Avenue Marceau in Paris. Das passende Reiseoutfit besitzt sie ganz ohne Zweifel.