Arbeitssucht: „Ich bin gestresster, wenn ich zu Hause bin“

Sophie Fischer zu treffen, kann mühsam sein. Nicht, weil die Mittzwanzigerin eine unangenehme Zeitgenossin wäre, keineswegs. Bei einem Glas Wein kann sie gute Geschichten erzählen, lacht viel und herzlich, ist schlagfertig und überlegt. Treffen scheitern bei Fischer eher daran, dass sie keine Zeit dafür hat. Unter der Woche kann sie erst ab zehn Uhr abends – in der Regel. Und am Wochenende hat sie genauso wenig Zeit: berufsbegleitendes Studium. Und der Sonntag gehört ihr ganz allein.



Mittlerweile, sagt Fischer, habe sie den Kontakt zu lieben Freunden verloren. Besuche, Verabredungen am Abend, selbst der schnelle Kaffeeklatsch, all das würde sich nicht mehr gut anfühlen. Sie müsse es einplanen, Tage im Voraus, denn sie nehme solche Termine ernst. Fischer nennt das Freundetreffen „soziale Verpflichtungen“. Und ärgert sich darüber. Genauso wie sie sich darüber ärgert, dass sie mit ihrem Partner keine rechte Ruhe mehr findet. Er will am Wochenende zu zweit entspannen, nichts tun. Sie kann nicht abschalten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2018)