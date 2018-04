1968: Das Jahr der Unruhe

Vermeintlich hatte der deutsche Fotoreporter Robert Lebeck – bekannt für seine langjährige Tätigkeit für den „Stern“ – im Protestjahr 1968 immer an anderen Orten zu tun als dort, wo es gerade brannte: „Das Jahr der Studentenunruhen fand ohne mich statt“, wird der 2014 verstorbene Fotograf gern zitiert. Bei genauerer Betrachtung erschließt sich ein anderes Bild, das das Kunstmuseum Wolfsburg nun in einer Ausstellung aufarbeitet: Lebeck war etwa im Frühling 1968 in Prag und lichtete Menschen ab, die in der gelockerten politischen Lage Zeitungen lasen und sich informierten (ehe der Prager Frühling jäh endete). Lebeck war zwar nicht dabei, als Studierende vor dem Springer-Haus demonstrierten, er fotografierte aber bei anderer Gelegenheit Rudi Dutschke vor einer studentischen Zuhörerschaft.

Lebeck dokumentierte auch die Beisetzung von Robert F. Kennedy, er sah sich auf der an amerikanischer Kunst so reichen documenta 4 in Kassel um. Ein weniger protestgeladener Wind weht aus seiner Aufnahme eines Fotomodells im Frontkofferraum des 1968 erstmals vorgestellten VW 411 (gebaut wurde er nur bis 1977 und entpuppte sich so nicht als Revolution im Automobilbereich). Beschaulicher, stiller ist hingegen Lebecks Fotoreportage „Die geschiedene Frau“, erschienen im „Stern“ und als Fingerzeig auf die Gleichberechtigung der Frau zu verstehen. Auch in der Normalisierung der Wahrnehmung von fragmentierten Familien manifestierte sich ein neues Lebensgefühl. ­„Robert Lebeck: 1968“, bis 22. 7.; der Katalog ist im Steidl-Verlag ­erschienen, www.kunstmuseum-wolfsburg.de (Daniel Kalt)

Prager Frühling. Robert ­Lebeck ­foto­grafierte Menschen, die die freie(re) Presse genossen. – (c) Zeitungslesende als sichtbares Zeichen der neuen Pressefreiheit, Prag, 17.

Protestkultur am Laufsteg



Damals ging das noch: Mit vestimentären Codes provozieren und protestieren, ja Inhalte transportieren. Manchmal reichte es auch schon, wie die konsumverweigernden Kids der späten Sechziger das vorzeigten, auf Mode von der Stange zu verzichten. Man brachte Kaftans von Meditationsreisen mit, entdeckte Vintage-Flair oder kleidete sich gleich, wie etwa von Robert Menasse in „Die Vertreibung aus der Hölle“ beschrieben, im Berufsbedarfsgeschäft ein: alles sehr zum Leidwesen der von der Konsumkultur der Nachkriegszeit geprägten Eltern. Heute hingegen werden Kleiderordnungen nur mehr unernst und, so will es scheinen, jeder inhaltlichen Ebene beraubt zitiert und durch den postironischen Fleischwolf gedreht.

Aber zurück zu den Sixties: In den Sphären der Luxusmode war es damals schon eine kleine Revolution, wenn man sich von der Haute Couture abwandte und als Modehaus eine Konfektionslinie lancierte. 1968 war es im Hause Dior so weit, denn Marc Bohan reagierte auf die „Non, c’est non!“-Rufe verstimmter Kundinnen, die endlich Prêt-à-porter kaufen wollten. Darauf bezieht sich Maria Grazia Chiuri in ihrer kommenden Herbstkollektion, die ohnehin freudig 68er-Referenzen aufnimmt. Auch das Friedenszeichen nämlich: Das bekannteste Peace-Symbol war 1968 aber schon zehn Jahre alt. Entworfen hatte es der Brite Gerald Holtom 1958 für die „Campaign of Nuclear Disarmament“. 2018 nimmt man es mit Protestkultur nur mehr halb so ernst: Zwei Laufstege weiter, bei Dolce & Gabbana, gab es eine Tasche mit der Aufschrift „All I Need Is Love and Wi-Fi“ zu sehen. Auch das ist eine für ihre Zeit bezeichnende Aussage. (Daniel Kalt)

Non, c’est non. Die Herbstkollektion von Dior verweist auf Mai 1968 – Peace inklusive. – (c) Christine Spengler for Dior

Die Revolution des Wankelmotors

Das „Auto des Jahres“ 1968 war der NSU Ro 80, und wenn dies auch schon aufgrund seiner Preisklasse kein Hippieauto oder eines für Studenten war, so verkörpert es dennoch eine Zeit, in der vieles möglich schien. Um nicht zu sagen: fast alles. So auch ein Auto, in dessen Motor nicht wie überall sonst Kolben stur auf und ab stampfen, sondern sich geschmeidig eine Scheibe dreht. Das ist das Prinzip des Wankelmotors: Was logischerweise als Drehbewegung endet (nämlich der Antriebsräder), soll gleich auch als Drehbewegung beginnen. Eine kühne Vision, an deren Verwirklichung der deutsche Tüftler Felix Wankel 30 Jahre gearbeitet hatte. Als sich mit NSU ein großer Hersteller an die Serienproduktion wagte, eben mit dem Ro 80 ab 1967, führte man das Wort der Revolution im Mund.

Es bedeutet ja Umdrehung, und welches Auto hätte da besser gepasst? Das unmittelbare Erlebnis war überzeugend: ein runder, so gut wie vibrationsfreier Lauf mit turbinenhaftem Hochdrehen, so ganz anders als die von ihren Massebewegungen gebeutelten „Schüttelhuber“, wie sie Felix Wankel verächtlich nannte. Die Fachpresse tat das Ihre, um den Ingenieur als Visionär oder Revoluzzer zu feiern, und verlieh dem NSU Ro 80 erwähnten Titel. Bedauerlicherweise waren die frühen Besitzer harten Prüfungen ausgesetzt, denn zuverlässig war die Maschine nicht. Es sollte sich herausstellen, dass sie auch sonst keine Zukunft hatte. Der Ro 80 wurde bis 1977 gebaut, der Hersteller NSU ging in Audi auf. Mazda probierte es noch länger mit dem Wankelmotor, scheiterte letztlich aber auch. Und das war’s mit dieser Revolution. (Timo Völker)

Gedreht. Anmut des Wankelprinzips in Form des NSU Ro 80, „Auto des Jahres“ 1968. – (c) AUDI AG

Klebrige Soul-Food-Küche

Lee Perry und Lynn Tait haben es im Jahr 1968 vertont, andere haben es zum Restaurantnamen oder Kochbuchtitel gemacht: das Thema Soul Food. Anders als heute, da Soul Food alles mögliche sein kann, was als herzerwärmend gilt, verstand man darunter afroamerikanische Kochtraditionen, vor allem kalorienreiche Gerichte aus den Südstaaten. Die Entwicklung dieser selbstbewussten Soul-Food-Küche wurde von Martin Luther Kings Bürgerrechtsbewegung angestoßen. Typische Zutaten sind Mais, etwa für Corn Pudding, Süßkartoffeln, die man gern glasiert oder als üppiges Püree serviert, Schweinsrippen sowie als weniger edel bezeichnete Teile vom Huhn, wie die Flügel oder „Drumsticks“, Unterkeulen.

Klebrige und dennoch forcierte würzige Saucen sowie rauchige Aromen zählen zu den Attributen dieser Küche, die ihre Wurzeln weniger in Afrika hat denn unter anderem in den indigenen Küchen Amerikas. „A Good Heart and a Light Hand“ lautet der Titel eines der ersten Soul-Food-Kochbücher aus 1968 von Ruth Gaskins, sie beschreibt darin etwa, was bei Feiern in christlichen Gemeinden und in oftmals ärmlichen Haushalten gekocht wurde. Ein weiteres frühes Werk, ebenfalls aus 1968, ist „Soul Food Cookery“ von Inez Yeargan Kaiser, der ersten Afroamerikanerin mit einer PR-Agentur mit internationalen Klienten. Adrian E. Miller, der zum Thema Soul Food geforscht hat und das Buch „The Surprising Story of an American Cuisine, One Plate at a Time“ geschrieben hat, kennt auch die jüngsten Entwicklungen dieser um 1968 etablierten Küche: „Der letzte Schrei ist veganes Soul Food.“ (Anna Burghardt)

Soul Food. Marion und Toots Evans vor dem Soul-Food-Restaurant „The Sisters“ in Harlem, NY. – (c) Patrick A. Burns/New York Times Co./Getty Images

Soziale Utopien

Das muss sich doch auch in der Architektur äußern. Und ja: 1968 war Wien mit einem sozialreformerischen Ansatz am Start. Das 50-Jahr-Jubiläum der Republik war der Stadt Anlass genug, sich als „Großstadt mit sozialem Gewissen“ zu präsentieren. Die neue Form für eine neue Art der Pädagogik entwickelte der Architekt Anton Schweighofer. Bekannt wurde sie als „Stadt des Kindes“. Das Projekt wurde zum Imageträger während des Wandels in der Wiener Sozialpolitik. Ab der Eröffnung 1974 fanden dort 300 Kinder und Jugendliche ein Zuhause, in einem „Stadt in der Stadt“-Modell. Denn fast alles, was die Stadt für alle hatte, sollte sich auch in der „Stadt des Kindes“ wiederfinden. Unterschiedlichst gewidmete Räume und verschiedenste Raumerlebnisse: Funktionen von Wohnen, Freizeit, Kommerz, Arbeit und Verkehr wurden abgedeckt.

Eine Stadt konzipiert nach den Leitlinien „Durchlässigkeit“ und „Gemeinschaft“. Dafür bot die „Stadt des Kindes“ eine Fülle an Gemeinschaftseinrichtungen, dazu gehörte ein Rodelhügel, Sportplätze oder eine Schwimmhalle. Aber auch eine Vielzahl an räumlichen Situationen, an denen sie der „Ort der sozialen Kommunikation“ werden konnte, als der sie Architekt Schweighofer konzipiert hatte. 2002 wurde das Projekt geschlossen, als sich das Betreuungskonzept der Stadt für Jugendliche und Kinder grundlegend änderte. 2008 wurde die Architektur unter teils vehementen Protesten abgerissen. Eine Ausstellung im Architekturzentrum Wien erzählt noch bis 28. Mai vom „Scheitern einer sozialen Utopie“, so der Untertitel zur Schau „Die Stadt des Kindes“. (Norbert Philipp)