Muttertag in Wien: Kulinarisch bis kulturell

Wien. Das Frühstück machen. Einen Strauß Blumen besorgen. Und dann? Zum klassischen Muttertagsprogramm zählt für viele auch ein Ausflug. Für kulinarisch Interessierte bietet sich da das Genussfestival im Stadtpark an, bei dem 190 Aussteller ihre Spezialitäten anbieten. Am Muttertag sind die Stände von 10 bis 17 Uhr geöffnet, heute, Samstag, von 10 bis 21 Uhr. Nur heute, Samstag, findet der 2. Mottomarkt am Naschmarkt statt, der ebenfalls dem Muttertag gewidmet ist. Wer seine Mutter mitbringt (und keine Scheu davor hat, Insekten zu essen), bekommt am Stand von Zirp Insects eine Kostprobe. Hier gibt es etwa auch Eis mit karamellisierten Mehlwürmern zu kaufen.

Wer es kultureller mag: Die Damen Angelika Hager, Andrea Händler, Petra Morzé und Maria Happel laden am Sonntag zum „Breakfast at Polly's“ (11 und 15 Uhr) in den Rabenhof(www.rabenhof.at). Die Sängerknaben geben im Muth ein Muttertagskonzert (11 Uhr), unter anderem mit Musik von Brahms, Rossini und Strauß (www.muth.at). Im Theater in der Josefstadt wartet auf die Besucher ein Muttertags-Wunschkonzert („Josefstadt Calling“), bei dem eine Gruppe Schauspieler – darunter Ruth Brauer-Kvam, Sona MacDonald und Claudius von Stolzmann – in den Sträußelsälen (20 Uhr) Wunschsongs des Publikums singt und spielt (www.josefstadt.org).

Auch auf Schloss Hof in Niederösterreich wird der Muttertag mit einem Konzert (14 Uhr) der Philharmonie Marchfeld begangen, ab 15 Uhr stehen Musketierspiele auf dem Programm. Das Museumsdorf Niedersulz lädt ab 11 Uhr zum Muttertags-Frühshoppen, zum ersten Mal findet hier auch heute und morgen (ab 13 Uhr) ein Kellergassenfest statt. Und auf Schloss Rosenburg, bekannt für seine Greifvogelschau, haben Mütter am Sonntag freien Eintritt. (mpm)

Muttertag: Andere Länder, andere Bräuche

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)