Als die Welt gut lachen hatte

Zu Beginn ein kleines Gedankenexperiment: Stellen Sie sich eine Straßenszene irgendwann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor, und denken Sie anschließend weitere 20 Jahre zurück. Wie stark unterscheiden sich die Bilder voneinander? Der Vergleich zwischen den 1960er- und 1940er-Jahren – der Dekade der Hippies und der Ära des Totalitarismus und des totalen Krieges – fällt krass aus. Auch die Paarung der 1970er- mit den 1950er-Jahren offenbart eine tiefe Kluft, etwa im Geschlechterverhältnis oder bei der Breite der Hosenbeine. Gepolsterte Schultern und Dauerwellen wiederum markieren den optischen Unterschied zwischen den 1980er- und den 1960er-Jahren. Und nun vergleichen Sie die Jahre 2018 und 1998. Die Autos, die Architektur, die Flugzeuge am Himmel, die Werbesujets, die Musik, die Mode – sie ähneln einander oder sind sogar ident. Einzig die ubiquitären Smartphones, auf die Passanten wie gebannt starren, sowie die weißen Stöpsel in ihren Ohren ermöglichen eine Unterscheidung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)