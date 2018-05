Der Trash ist heute Kult

„Es wird schöne Maderln geb'n und mir wer'n nimma leben“, heißt es in einem berühmten Wiener Lied. Diese mentale Disposition prädestiniert für säuberlich in Dekaden geteilte Epochenfeste. Die Neunzigerjahre waren die vielleicht letzte Zeit der Sorglosigkeit, umso inniger müssen sie heraufbeschworen werden. Während damals selbst in Wien eher Rare Groove, Soul und Techno regierten, dominieren in den nocturnen Reprisen dieser Tage eher jene Sounds, denen die Connaisseure damals aus dem Weg gingen. Der damalige Trash ist heute Kult. Ihm wird etwa ausgiebig im Wiener Loft gehuldigt, wo schon Anfang 2000 nostalgischer Tanzmusikrückblick betrieben wurde. Am 9. Juni findet dort die nächste Party statt, die alles von Eurodance bis Grunge offeriert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)