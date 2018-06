Life Ball: Gäste von Jenner bis Jackson

Es traf sich ganz hübsch: dass am Donnerstagabend in Schönbrunn das Sommernachtskonzert über die Bühne ging. Weil Charlize Theron heute aus familiären Gründen nicht zum Life Ball kommen kann, sich aber den Swarovski Crystal of Hope und die zugehörigen 100.000 Euro für ihr Africa Outreach Project persönlich abholen wollte, lud man sie kurzerhand dorthin. Im Kaiserpavillon im Tiergarten wurde der aus Südafrika stammenden Schauspielerin der Preis überreicht. Einen Oscar hat sie schon, der Crystal of Hope sei hingegen „tatsächlich die erste Auszeichnung“ für ihre Arbeit mit ihrem HIV-Projekt.

Preisträgerin Charlize Theron. – (c) APA/EXPA/MICHAEL GRUBER (EXPA/MICHAEL GRUBER)

2007 gegründet, unterstützt ihre Organisation ihrerseits eine Fülle gemeindebasierter Organisationen in Südafrika, die jungen Menschen auf innovativem Wege helfen sollen, sich und andere vor HIV zu schützen. Das Geld aus Wien soll in verschiedene Projekte fließen; darunter Choma, eine App für junge Frauen zu sexueller Gesundheit, und zugehörige sogenannte Dreams Cafés, die 12.000 Mädchen im Teenageralter einen sicheren Ort bieten. Sie werde den Preis an die Mitarbeiter vor Ort weitergeben, versprach Theron. „In einem Monat bin ich wieder in Südafrika, ich werde Bilder schicken.“

Im Anschluss saß die Schauspielerin noch brav zwischen VP-Kulturminister Gernot Blümel und Gery Keszler vorn im 105.000-Menschen-Publikum. Deutlich weniger Politiker als beim Sommernachtskonzert (wo zwar Kurz und Strache fehlten, neben Blümel aber auch die Minister Köstinger, Schramböck, Moser, Hartinger-Klein und Staatssekretärin Edtstadler aufmarschierten) werden heute hingegen für den Life Ball selbst erwartet: Nur Blümel und FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein werden kommen. Kurz weile im Ausland, Strache sei jedenfalls eingeladen, hatte es schon im Vorfeld geheißen. Ziemlich sicher ist mit den Hausherren zu rechne, Altbürgermeister Michael Häupl und Nachfolger Michael Ludwig.

Rufus Wainwright zum Dinner

Freitagvormittag landete auch der Life-Ball-Flieger der Austrian Airlines aus New York, der wie üblich den bunteren Teil der Mitwirkenden ausspuckte, darunter das Transgender-Model Yasmine Petty oder Caitlyn Jenner, die ebenfalls eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat und Vater der Reality-Starlets Kendall und Kylie Jenner ist, aber auch Sängerin Kelly Osbourne, die R&B- und Soul-Sängerin Patti LaBelle oder der kanadisch-amerikanische Singer-Songwriter und Komponisten Rufus Wainwright, der beim Solidarity Dinner (im Stil einer „ländlichen Hochzeit“ mit Gmundner Geschirr) singen wird, und seinen Partner, den Kurator Jörn Weisbrodt.

Gast Caitlyn Jenner. – (c) EXPA PICTURES/SEBASTIAN PUCHER (SEBASTIAN PUCHER)

Zuvor hatte das Flugzeug erstmals einen kurzen Zwischenstopp in Salzburg eingelegt: Einige der Gäste an Bord wollten sich dort noch in den „amfAR EpicRide“-Motorrad-Konvoi mit Adrien Brody an der Spitze einreihen, der heute Wien erreichen und auf den Roten Teppich einfahren wird. Zuvor gab es in Salzburg am Freitagabend noch einen Empfang beim Galeristen Thaddaeus Ropac, in Wien das Life+-Celebration-Konzert im Burgtheater mit Jonas Kaufmann, René Pape oder Andreas Schager.

Heute Abend wird das Wiener Rathaus dann zur Kathedrale, werden sich Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger und Conchita als Georg von Trapp und Fräulein Maria das Ja-Wort geben. Aufgrund des 25-Jahr-Jubiläums, wie es heißt, gibt es ab 14 Uhr erstmals eine Abendkassa mit 200 Karten.

Erwartet wird auch Michael Jacksons Tochter Paris als Vertreterin der Organisation ihrer Patentante, Liz Taylor. Das 20-jährige Model sorgte eben erst für Schlagzeilen, als sie just in Paris eine Dior-Modenschau verließ, weil sie Mitleid mit den Pferden auf der Bühne hatte. Inzwischen twitterte sie: „Stoked to be in Vienna“: Sie sei begeistert, in Wien zu sein.

AUF EINEN BLICK Der Life Ball feiert heute Abend sein 25-Jahr-Jubiläum. Als Inspiration diente „Sound of Music“: Die Geschichte der Familie von Trapp sei immer auch „die einer Suche nach Sicherheit, Geborgenheit und Akzeptanz“. Erstmals gibt es ab 14 Uhr

200 Tickets an der Abendkasse (Lichtenfelsgasse, Ecke Friedrich-Schmidtplatz). Der ORF berichtet ab 20.15 Uhr, die Eröffnungsshow beginnt um 21.30 Uhr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2018)