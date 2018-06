Die Sesselkrise – oder warum wir öfter aufstehen sollten

Philippe Starck malt ordentlich schwarz, wenn es um die Zukunft der Sitzmöbel geht. Das ist deshalb interessant, weil der französische Designer gerade für seine ausgefallenen Sessel bekannt ist. Mag sein, dass der berühmte Mann kurz vor seinem 70. Geburtstag Anfang nächsten Jahres nur in einer kurzen depressiven Phase steckt. Oder das Interesse an Stühlen verloren hat. Dem „Zeit Magazin“ sagte er jedenfalls kürzlich, dass wir in 15 oder 20 Jahren nicht mehr sitzen werden. Aus. Vorbei. Abgeschafft: „Der Tisch wird verschwinden, der Stuhl wird verschwinden. Das alles steht außer Frage.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)