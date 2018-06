USA: Warum sich immer mehr Hochzeitsgäste tätowieren lassen

Einander die ewige Liebe per Tätowierung zu schwören, ist altbekannt und – oft bereut. In den USA machen nun auch echte Hochzeits-Tattoos für die Gäste Furore: Die bleibenden Erinnerungen sind der neueste Schrei in der florierenden Wedding-Industrie – und lassen Trauzeugen, Brautmütter und sogar Großeltern, die nie auch nur an so etwas gedacht haben, frisch tätowiert nach Hause gehen. Der Photo Booth, bei dem Gäste lustige Schnappschüsse mit allerlei Utensilien von sich machen können, war gestern. Jetzt kommt die „Tattoo Station“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)