Fashion Diplomacy: Was Bekleidung uns sagen soll

Der passende Titel für die jüngste modische Entgleisung der amerikanischen First Lady ist einem der Spättalker des US-Fernsehens, Stephen Colbert, eingefallen: „Full Brutal Jacket“. Und vielen Beobachtern erschien ihre Kleiderwahl tatsächlich brutal. Als Melania Trump vergangene Woche ein Heim für Flüchtlingskinder besuchte, um eine Charmeoffensive für das Weiße Haus zu starten und die öffentliche Meinung zugunsten ihres Ehemanns zu beeinflussen, trug sie einen olivgrünen Parka mit der Aufschrift „I Really Don't Care“. Für die Öffentlichkeit war es schlicht unmöglich, so zu tun, als sei ihr die Jacke in der Früh aus der Garderobe entgegengefallen und sie habe im unbeleuchteten Vorzimmer darauf vergessen, was da auf dem Rücken steht. Stephen Colbert richtete Melania in seiner Sendung aus: „Uns ist dieses Outfit nicht egal.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2018)