"Das Leben nicht fallen lassen, auch wenn es zerbricht"

Der Tod verfolgt Marie-Claire, seit sie denken kann. Als sie drei Jahre alt ist, erkrankt ihre Mutter an einer schleichenden Form von Multipler Sklerose. Als das Mädchen in die Volksschule kommt, geht die Mutter bereits auf Krücken, einmal stürzt sie deswegen im Gang vor der Wohnung und blutet am Kopf. Marie-Claire handelt instinktiv, mit einem Leintuch zieht sie die Mutter in die Wohnung zurück.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2018)