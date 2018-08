Buben-Puppen? Warum nicht!

Wenn in den USA die „Doll of the Year“, die Puppe des Jahres, gewählt wird, gehören zu den üblichen Verdächtigen unter den Gewinnern meist Barbies oder Disney-Prinzessinnen, Babypuppen und ab und zu eine Reiter-Heroine samt Pferd. Bei der heurigen Siegerehrung war alles anders: Die Puppe des Jahres hatte weder seidiges langes Haar noch wollte sie gefüttert und gewickelt werden. Vielmehr ist sie erstmals männlichen Geschlechts, trägt ein Cape, kurze Haare, eine Augenmaske und ist für Buben gedacht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.08.2018)