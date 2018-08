Wie Frauen mehr Geld verlangen

Warum akzeptiert man weniger Lohn für die gleiche Arbeit oder längere Arbeitszeiten für die gleiche Entlohnung? Womöglich, weil man es einfach nicht anders gelernt hat. Denn obwohl das Thema Lohngerechtigkeit heute in aller Munde ist, finden sich dort, wo Sozialverhalten und Wertesysteme erlernt werden, noch immer signifikante Unterschiede, wenn es darum geht, wer wie viel tun muss und was dafür bekommt: im Elternhaus. Die Situation in Sachen Haushaltspflichten und Taschengeld in der Kindheit ist immer ein Spiegelbild der real existierenden Verhältnisse der Erwachsenen. Buben bekommen mehr Taschengeld als Mädchen und müssen dafür weniger mithelfen, wie diverse aktuelle Studien aus den USA, aber auch aus europäischen Ländern deutlich machen.

So zeigt eine Ende Juni veröffentlichte Untersuchung der US-amerikanischen Taschengeld-App Busy Kid, dass die Unterschiede gewaltig sind. Laut der Plattform – über die Eltern oder Großeltern den Kindern Taschengeld überweisen, aber ihnen auch Aufgaben zuteilen und sie nach deren Erledigung „entlohnen“ können – bekommen Buben im Jahr 2018 mehr als doppelt so viel Taschengeld wie Mädchen. Der durchschnittliche Betrag der ausgewerteten fünf- bis 17-jährigen Buben beträgt 13,80Dollar (12,13 Euro) pro Woche, der der Mädchen dagegen mit 6,71 Dollar nicht einmal die Hälfte davon. Bei den Zusatzverdiensten liegen die Mädchen mit 15,54 Dollar um knapp zehn Prozent unter den Buben mit 17,01 Dollar pro Woche.

Ergebnisse, die auch Busy-Kid-CEO Gregg Murset überrascht haben. „Es war schockierend zu sehen, wie groß der Unterschied in der Belohnung zwischen Buben und Mädchen in unserem Network ist“, gibt er zu. „Als Vater von Söhnen wie Töchtern empfinde ich die Ergebnisse als Weckruf an Eltern, bewusster mit der Belohnung ihrer Kinder umzugehen.“ Er will die Ergebnisse als Anstoß zu einer notwendigen Debatte über das Thema nutzen. Was durchaus gelingt, denn bereits kurz nach der Veröffentlichung der Zahlen griffen zahlreiche nationale Medien in den USA das Thema auf, das seitdem diskutiert wird. Zumal der auf den ersten Blick geringere Unterschied bei der Belohnung für das Mistkübel-Hinaustragen, Spülmaschine-Ausräumen und Co. auf den zweiten Blick doch größere Folgen hat. Denn die Mädchen bekommen zwar „nur“ zehn Prozent weniger als die Buben, erledigen dafür aber deutlich mehr im Haushalt.



Wenig Veränderung. Ein Thema, mit dem sich Sandra Hofferth, emeritierte Professorin der Universität Maryland, schon seit vielen Jahren beschäftigt – und in der Zeit wenig Veränderung beobachtet hat. So zeigen die Auswertungen einer Langzeitstudie unter über 6000Highschool-Schülern zwischen 2003 und 2014, dass sich die Dinge zwar in Richtung einer gerechteren Aufteilung bewegt haben, aber nur marginal. So haben in der Zeit vor der Rezession, zwischen 2003 und 2007, die Buben durchschnittlich 31,33 Minuten am Tag mit Haushaltspflichten verbracht, Mädchen 43,78 Minuten. Zehn Jahre später sah das Verhältnis nicht viel anders aus: Zwar ist die Dauer der Hausarbeit für beide gesunken, mit 39,55 Minuten am Tag arbeiten die Mädchen aber immer noch mehr im Haushalt mit als die Buben mit 28,39 Minuten – und das für die bereits erwähnten zehn Prozent weniger Belohnung.

Auch Hofferths Hoffnung, dass sich diese Verhältnisse in Haushalten mit höherem Bildungsniveau schneller verändern würden, haben sich bis dato nicht erfüllt, wie sie im Gespräch mit der „Presse am Sonntag“ berichtet: „Für deren Kinder hat sich zwar die Gesamtzeit, die sie im Haushalt helfen müssen, verändert, die Verhältnismäßigkeiten sind aber nahezu gleich geblieben“, erzählt sie.

Etwas Hoffnung schöpft die Soziologin bei der Auswertung ihrer Zahlen aber schon. Denn wenn man die Art der Aufgaben genauer betrachtet, tut sich zwar nicht viel bei den Klassikern vom Putzen über die Gartenarbeit bis zur Versorgung von Haustieren – wenn es um die Betreuung im Haushalt lebender Familienangehöriger geht, schließt sich die Lücke aber dagegen deutlich schneller.

Bei Themen wie dem Aufpassen auf jüngere Geschwister oder der Hilfe für die Großmutter lagen Hofferths Zahlen 2003 mit gut vier Minuten täglich für die Buben und 8,40 Minuten für die Mädchen sogar noch weiter auseinander als bei den reinen Haus- und Gartenarbeiten; inzwischen haben die Buben mit 8,06 Minuten die Mädchen mit 7,99 Minuten sogar überholt. „Das hat damit zu tun, dass sich die Rollenvorbilder für die Buben geändert haben“, erläutert die Forscherin. „Unsere Forschungen zeigen, dass die Zeit, die Väter mit der Betreuung der Kinder verbringen, deutlich zugenommen hat.“ Wodurch es auch für die Söhne viel selbstverständlicher geworden sei, sich um Familienmitglieder zu kümmern. Außerdem verweise eine andere Studie der Universität Michigan, für die allerdings ein deutlich kleineres Panel befragt wurde, auf eine positivere Entwicklung auch in Sachen Hausarbeit, was für Hofferth ebenfalls auf eine baldige Entwicklung zum Positiven hindeuten könnte.

Und dann gibt es da noch einen kleinen Faktor, der möglicherweise die Geschwindigkeit in Sachen Hausarbeitsgerechtigkeit um einiges schneller erhöhen könnte als alle noch so wohlmeinenden Eltern und Lehrer: „Ökonomisch unabhängige junge Frauen empfinden Männer, die nicht die Hälfte der Hausarbeit schultern, zunehmend als unattraktive Partner“, berichtet die Soziologin. „Die Zahl der Frauen unter den College-Absolventen beträgt inzwischen über 50Prozent – die dann entsprechend hohe Anforderungen bei der Partnerwahl stellen.“ ?

