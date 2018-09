Blüthner: Klavierschule für Erwachsene

Erwachsene lernen anders als Jugendliche oder Kinder. Daher hat die Klaviermanufaktur Blüthner in der Wiener City eine Klavierschule ins Leben gerufen, die durch einen individuellen und flexiblen Unterricht auf den Alltag erwachsener Musikfreunde zugeschnittenen ist.

Der Unterricht passt sich Neueinsteigern, Wiedereinsteigern und Fortgeschrittenen individuell an. Gemeinsam werden Möglichkeiten ausgelotet und Ziele gesteckt. Unterrichtet wird im Blüthner-Zentrum in der Wiener Innenstadt und der Klimt-Villa in Hietzing – freilich auf echten Blüthner-Flügeln.

www.bluethner.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.09.2018)