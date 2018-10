Die Umwege des Herrn sind unergründlich

Erste Erwägung:

Bevor du beim Pilgern losgehst, der Ausgeglichenheit und der Leichtigkeit entgegen, musst du dir ordentlich was draufpacken. Einen Rucksack mit 25 Litern Fassungsvermögen brauchst du jedenfalls, sagt Wolfgang, mein Freund und Pilgerführer. 25 Liter, denke ich, 50 Flaschen Bier also. Kommt mir viel vor, so in einem Rucksack, aber ich will nicht gleich am Anfang bockig sein, und Bier mag ich ja.



Zweite Erwägung:

Fürsorglich schickt mir Wolfgang eine Packliste. Einmal mehr staune ich über sein Fachwissen. Er kennt Wörter wie Biwaksack, Second-Skin-Pflaster, Aspirin Express, Schlafshort, Polyfaserhandtuch und Zelluloseschlapfen. Nichts von alldem wäre mir Greenhorn eingefallen, einzupacken. Wie gegen meinen Willen ist jetzt aber mein Widerspruchsgeist geweckt, ich erwäge, leichtfertig auf den Rucksack zu pfeifen und das Bier einfach im Einkaufssackerl mitzunehmen.



Erste Erkenntnis:

Abraham pilgerte, Jesus, Buddha, die drei Weisen aus dem Morgenland, die Juden pilgern, die Christen, die Muslime, und jetzt auch ich. Die alten Griechen machten es auch schon. Pilgern, es ist ein Zeiten, Kulturen, Religionen und Menschentypen überwindendes Phänomen. Buße tun, Dank sagen, Hoffnung schöpfen, sich selbst entgehen, sich selbst erfinden. Oder so tun, als gehe man einfach nur.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)